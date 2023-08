SG Rohrbach/St. Veit: "Es ist noch immer schwierig einzuschätzen, was in der Liga wirklich los ist"

Details Dienstag, 29. August 2023 10:40

Die SG Rohrbach/St. Veit ist mit drei Punkten aus den ersten vier Spielen eher mäßig in die neue Spielzeit der 1. Niederösterreichischen Landesliga gestartet. Positiv sticht dabei hervor, dass man vor heimischem Publikum noch ungeschlagen ist, konkret spielte man gegen den SC Zwettl und die SKN St. Pölten Juniors 0:0, gegen Regionalliga-Absteiger USV Scheiblingkirchen-Warth reichte es zu einem 2:2. Die bislang einzige Auswärtspartie ging ganz im Westen, bei St. Peter an der Au, hingegen verloren. Ligaportal hat sich mit dem sportlichen Leiter der Rohrbacher, Christian Plank, über den Saisonstart aus Sicht des Vereins unterhalten.

Ligaportal: Herr Plank, zuletzt gab es drei Punkte aus vier Spielen. Wie schätzen Sie den Start im Verein konkret ein?

Christian Plank: Unser Hauptproblem ist, dass wir sechs, sieben Verletzte haben, wobei sehr wichtige Spieler fehlen, die aus dem Mittelfeld heraus die Chancen kreieren. Es ist natürlich unsere Hauptschwierigkeit, dass wir wieder mit vielen verletzten Spielern gestartet sind. Ich denke aber, dass wir auf einem guten Weg sind, nur fehlen uns eben einfach noch sehr wichtige Spieler.

Ligaportal: Sieht es hier an der Front der Neuzugänge anders aus? Wie seid ihr mit ihnen zufrieden?

Christian Plank: Das Problem ist, dass die meisten der Neuzugänge, die wir geholt haben, verletzt sind. Wir haben natürlich gehofft, dass sie uns weiterhelfen, nun ist es so, dass uns die meisten Neuzugänge wieder fehlen durch diverse Verletzungen. Ich denke, dass nicht viele Mannschaften so einfach sechs, sieben Ausfälle auffangen können, die Jungs, die jetzt spielen, machen das aber sehr gut.

Ligaportal: Am Wochenende wartet der ebenfalls mit drei Zählern aus vier Spielen gestartete SV Waidhofen an der Thaya…

Christian Plank: Ehrlich gesagt, habe ich mir gedacht, dass SC Retz, SC Wiener Neustadt, ASK Kottingbrunn, SV Langenrohr und SC Korneuburg um den Meistertitel mitspielen werden, aber man sieht ja, wie viele dieser Mannschaften gestartet sind. Es ist noch immer schwierig einzuschätzen, was in der Liga wirklich los ist in meinen Augen. Gegen Waidhofen an der Thaya daheim haben wir, auf gut Deutsch gesagt, einen Dreier eingeplant, ob er passiert? Ich weiß nicht, wer aller zurückkommt, aber ich hoffe das Beste für uns.

Ligaportal: Welche Rolle will man als SG Rohrbach/St. Veit heuer generell in der Liga einnehmen?

Christian Plank: Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben, und der einstellige Tabellenplatz ist unser Ziel. Mit hinten will eh keiner etwas zu tun haben, und nach vorne ist bei uns in dieser Gemeinde geldtechnisch eh nicht möglich.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.