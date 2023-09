Retzer Torlawine überrollt Waidhofen/Thaya

Details Sonntag, 24. September 2023 10:12

Im Rahmen des lokalen Weinlesefestes veranstaltete der SC Retz am Samstag Nachmittag sein Heimspiel gegen SV Waidhofen/Thaya. Neben den edlen Tropfen hatten die Zuschauer auch Gusto auf viele Tore ihrer Mannschaft. Der Appetit darauf wurde mehr als gestillt und die Gäste, die nichts entgegenzusetzen hatten, bekamen eine deftige Packung mit auf die Heimreise. Am Ende stand nämlich ein nicht alltägliches 6:0 auf der Anzeigetafel.

Retz eröffnet Torreigen noch in 1. Hälfte

Was soll ein besseres Unterhaltungsprogramm sein, als wenn man die großen Vorlieben des typischen Österreichers, Fußball und Wein, miteinander kombinieren kann? Dementsprechend wurden etwas mehr als 600 Zuschauer auf die Sportanlage Retz gelockt. Und tatsächlich, die heimischen Fans sollten ihr Kommen nicht bereuen. Auch wenn es nicht unmittelbar danach ausgesehen hatte. Rund eine halbe Stunde brauchten die Gastgeber schon, bis sie so richtig warmgelaufen waren. Dann allerdings war es umso beeindruckender, was sie ablieferten. In der 32. Minute eröffnete Maurer das Scheibenschießen. Nach einem schnellen Gegenstoß wurde der Ball nochmals quer in die Mitte gelegt und der Stürmer beförderte den Ball über die Linie. Augenblicke später verwandelte Mwatero einen Kopfball nach einem Standard von der rechten Seite. Für den Schlusspunkt in der ersten Halbzeit sorgte schließlich Jashari. 3 Tore in nicht mal einer Viertelstunde ist schon ganz großes Kino.

Retz auf den Spuren der Bayern

Nach dem Seitenwechsel ging es weiter. Die Partie war entschieden. Für Waidhofen ging es wohl nur mehr darum, Schadensbegrenzung zu betreiben. Aber selbst dies gelang nicht. Retz war zu hungrig. Vor allem Schulmeister, der Torjäger vom Dienst, wollte seinen Kollegen natürlich um nichts nachstehen. Einen gut getimten Pass in die Tiefe nahm er schön mit und schob die Wuchtel am Goalie vorbei. Das fünfte Tor fiel durch Krammer, dieses Mal wieder nach einem Querpass. Für das letzte Highlight 5 Minuten vor Schluss sorgte dann noch Hacker. Er markierte den Endstand von 6:0. Die Retzer machten es somit fast dem großen FC Bayern München nach. Der erzielte in seinem Heimspiel zum Oktoberfest sogar sieben Treffer gegen Bochum. Die euphorischen Fans bejubelten ihr Team und man kann wohl davon ausgehen, dass nach der Partie noch ein paar Achterl geleert wurden.

Stimme zum Spiel

Mag. Andreas Haller (Trainer SC Retz):

„Das war das passende Ergebnis für unsere Fans zum Weinlesefest. Das Werkl beginnt immer besser zu funktionieren! Trotzdem schauen wir nur von Spiel zu Spiel. In den nächsten Wochen haben wir schwere Aufgaben vor uns!“

Der Beste: Bahri Jashari (Mittelfeld)

