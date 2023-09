Punkteteilung in Scheiblingkirchen

Zum Abschluss der 8. Runde empfing USV Scheiblingkirchen-Warth am frühen Sonntag Nachmittag den ASK Kottingbrunn. Trotz des Sieges am letzten Spieltag bei Waidhofen/Thaya trennten sich die Gäste Anfang der Woche von ihrem bisherigen Trainer Ristic. Das Heimteam hätte mit einem vollen Erfolg den Gegner in der Tabelle überholen können. Dies gelang nicht, obwohl sie in Führung gegangen waren. Am Ende trennten sie sich brüderlich mit einem Unentschieden.

Kottingbrunner Trainerentlassung im Vorfeld

Rund 250 Zuschauer machten sich auf den Weg ins Pittentalstadion. Die Fans des Gastgebers wollten ihre Mannschaft lautstark nach vor treiben, damit sich diese von den hinteren Regionen der Tabelle lösen kann. Außerdem fand auch das vereinseigene Oktoberfest statt. Ein weiterer mehr als nur angenehmer Nebenaspekt, um die Sportanlage Scheiblingkirchen zu besuchen. Den Kottingbrunnern war in den vergangenen Tagen sicher nicht zu feiern zumute, trennte sich der ASK doch vom bis dato zuständigen Coach Ristic. Die komplette Saison kam man nie so richtig in Schwung. Jetzt in den letzten 3 Runden konnten aber immerhin 7 Punkte ergattert werden. Von dem her war die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich etwas überraschend. Aber die Verantwortlichen sind wohl der Meinung, dass es neue Verantwortlichkeiten und neue Impulse auf der so wichtigen Position benötigt, wenn man sich in der Tabelle tatsächlich noch mal nach vor orientieren möchte.

Torlose erste Hälfte

Der bisherige Co und Spieler Rühmkorf sollte zumindest in dieser Partie nun die Rolle des Interimstrainers übernehmen. Die Kottingbrunner legten es am Anfang eher vorsichtig an. Aus Sicht des Neuen nachvollziehbar, galt es doch, zunächst mal Sicherheit in die Mannschaft zu bringen. Und ja nicht in Rückstand zu geraten. Auch die Gastgeber wussten um die Wichtigkeit der Partie, wenn man einen direkten Konkurrenten hinter sich lassen möchte, und fokussierten daher auch mehr auf die Defensive. So neutralisierte man sich gegenseitig und das Spiel war vor allem von Einsatz und Kampf geprägt. Dies war das Bild in den ersten 45 Minuten und so ging es torlos in die Kabinen zur Halbzeit.

ASK, zunächst in Rückstand, gleicht aus

In der zweiten Hälfte löste sich dann schön langsam das taktische Korsett der beiden Mannschaften, sie trauten sich mehr und es entwickelte sich ein flüssiges Spiel. In der 52. Minute waren es schließlich die Gastgeber, die in Führung gingen. Eisinger trug sich in die Schützenliste ein. USV Scheiblingkirchen-Warth gelang es aber nicht, das Spiel im Anschluss zu kontrollieren und das Ergebnis heimzuspielen. Der ASK kam noch mal zurück und glich 10 Minuten vor Schluss durch Babic aus, der einen Abpraller nach einem Schuss von Takougnadi verwertete. Mit dem Ergebnis von 1:1 pfiff der Unparteiische auch ab. Dieses Resultat hilft wohl keinem der beiden so richtig. Kottingbrunn bewies zumindest Moral und es zeigte sich, dass Extrainer Ristic eine funktionierende Mannschaft hinterließ. Darauf kann der neue Coach, wer immer es langfristig sein soll, aufbauen und dann vielleicht doch einen wesentlichen Schritt nach vorne mit seinem Team machen.

Stimme zum Spiel

Markus Rühmkorf (Interimstrainer ASK Kottingbrunn):

"Schön zu sehen, dass die Mannschaft intakt ist! Das haben wir das komplette Spiel über und vor allem auch nach dem Rückstand bewiesen. Wenn man als Trainer an der Seitenlinie steht, muss ich sagen, sind das schon noch mal ganz andere Emtionen. Der Ausgleich war für mich gefühlstechnisch eine tolle Sache! Jetzt kommt Retz! Aber oft tun wir uns ja gegen die sogenannten großen Gegner leichter! Mal schauen!"

Bester Spieler: Balakiyem Takougnadi (Verteidigung)