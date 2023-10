SKN Juniors gelingt Befreiungsschlag

Die SKN St. Pölten Juniors kassierten seit dem 5. Spieltag 4 Pleiten in Folge. Dementsprechend weit nach hinten war man mittlerweile in der Tabelle abgerutscht. Am Samstag Abend empfing man am eigenen Platz im Nachzüglerduell den SV Langenrohr. Und endlich gelang es, sich den Frust von der Seele zu schießen. Am Ende stand ein klares 4:1 für die Gastgeber.

Fabelhafter Auftakt für Juniors

Rund 120 Zuschauer pilgerten auf die Sportanlage Stattersdorf-St. Pölten. Die Heimfans sehnten sich wie nach einem Bissen Brot wieder mal nach einem vollen Erfolg. Und die Anhänger wollten ihr Team bei dem Vorhaben lautstark unterstützen. Tatsächlich sollte es so sein, dass endlich mal wieder ein Spiel von Beginn weg für die Juniors lief. Die Heimischen starteten, dieses Mal im Vergleich zu den letzten Matches mit einigen Spielern von der 1. Mannschaft verstärkt, wie ein Schnellzug und gingen noch in der 2. Minute in Führung. Den ersten flotten, über die rechte Seite eingeleiteten Angriff konnten die Langenrohrer nicht endgültig klären. Der Ball landete nochmals am Sechzehner. Wisak richtete ihn sich her und platzierte ihn überlegt rechts unten im Eck. Ein perfekter Auftakt! Mit dem Vorsprung im Rücken gelang es den Juniors, das Spiel zu kontrollieren und das aktivere und dominantere Team zu sein. Umso länger ihnen das gelang, desto sicherer wurden sie und das angeknackste Selbstvertrauen wurde wieder etwas aufgebaut. Das mündete schließlich noch im ersten Durchgang in zusätzlichen Toren. Nach einem weiten Zuspiel in den tiefen Raum und einem darauffolgenden Querpass war Schütz in der 37. Minute zur Stelle und erhöhte. Noch vor der Pause stellte Scharner mit einem satten Schuss sogar auf 3:0. Damit ging es in die Kabinen.

Juniors spielen Erfolg sicher heim

Die zweite Hälfte konnte tortechnisch nicht mit dem ersten Durchgang mithalten. Eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff schrieb schließlich erneut Scharner an. Nach einem weiteren schön herausgespielten Angriff und einer abschließenden Flanke musste er nur mehr den Kopf hinhalten und brachte den Ball im Kasten unter. Einziger Wermutstropfen war, dass man nicht ohne Gegentreffer blieb. Aue gelang der Ehrentreffer 5 Minuten vor Schluss. Dieser kleine Schönheitsfehler war den Juniors an diesem Abend aber relativ egal. Die Beendigung des Negativlaufs an Ergebnisse erschien selbstverständlich wesentlich wichtiger und zauberte den Gastgebern ein Lächeln ins Gesicht.

Stimme zum Spiel

Dalibor Bajic (Co-Trainer SKN St. Pölten Juniors):

"Das Problem in den letzten Runden war, dass uns aufgrund von Verletzungssorgen in der ersten Mannschaft regelmäßig zahlreiche Spieler nicht zur Verfügung standen. Dieses Mal konnten wir auf einige zurückgreifen. Das macht uns gleich mal um einiges stärker. Großes Lob auch an Schütz, der sich immer voll reinwirft und alles aus sich herausholt, wenn er für die Juniors einläuft!"

Der Beste: Daniel Schütz (Mittelfeld)