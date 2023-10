USV Scheiblingkirchen-Warth siegt bei Haitzendorf

SV Haitzendorf duellierte sich Samstag Nachmittag in einem Duell von Tabellennachbarn mit USV Scheiblingkirchen-Warth. Beide Teams verfolgten in dieser Partie das Ziel, die hinteren Plätze im Gesamtklassement zu verlassen. Letztlich konnten sich die Gäste durchsetzen, auch weil sie zu mental günstigen Zeitpunkten die Treffer erzielten. Mehr als der Anschlusstreffer war für die Heimischen nicht mehr drinnen.

Führung von Scheiblingkirchen zum Halbzeitende

Die Sportanlage Haitzendorf war der Schauplatz. In etwa 175 Zuschauer wurden vor Ort Zeuge dieses Aufeinandertreffens. Beide Teams benötigten dringend die 3 Punkte, da man nicht den Anschluss zum Mittelfeld verlieren wollte. Von dem her versuchten natürlich beide Teams, auch aktiv zu werden. Den wesentlich besseren Start hatten aber eindeutig die Gäste zu verzeichnen. Bereits in der Anfangsphase bis zur 15. Minute konnten sie sich sicher 4 bis 5 gute Chancen erspielen. Darunter auch durchaus 3 Hunderter, die aber allesamt vernebelt wurden. Umso verwunderlicher, dass es doch bis zum Ende der 1. Halbzeit dauern sollte, bis tatsächlich die Führung für das angereiste Team fiel. In der Nachspielzeit war es dann aber soweit. Kürner trug sich in die Schützenliste ein, indem er den Ball nach einer Flanke von rechts versenkte. Eine Führung zu diesem Zeitpunkt ist mental natürlich immer ideal. Der Gegner kann dann nicht mehr umgehend reagieren und man kann mit einem Erfolgserlebnis in die Kabinen gehen. So war es auch am Samstag. Der USV konnte sich also über ein 1:0 zur Pause freuen.

Scheiblingkirchen rettet Sieg nach spannender Schussphase

Mit dem Vorsprung im Rücken traten die Gäste nach Wiederanpfiff selbstbewusst auf, kontrollierten größtenteils das Spiel. Man wollte nicht in einen unnötigen Konter laufen. Also agierte man auch sehr wohlüberlegt nach vorne. Die Bemühungen wurden belohnt. In der 57. Minute, also relativ früh in der 2. Hälfte, schnürte Kürner seinen Doppelpack. Nach einer erneuten Hereingabe war er ein weiteres Mal zur Stelle und brachte das Spielgerät im gegnerischen Gehäuse unter. Es schaute nach der vermeintlichen Vorentscheidung aus. Aber weit gefehlt! Die Haitzendorfer, von den eigenen Fans auf der Tribüne angetrieben, ließen sich nicht hängen, nahmen all ihre Kräfte zusammen und kamen tatsächlich nochmals zurück. Rund 10 Minuten vor Schluss verkürzten sie. Hausmann war dafür verantwortlich. Spannung machte sich am Spielfeld und unter den Zuschauern wieder breit. Die Heimischen waren jetzt aktiver, blieb ihnen ja nicht mehr lange, um den Ausgleich zu erzielen. Die Gäste andererseits lauerten auf Konter, zogen sich zurück und machten die Schotten dicht. Sie taten dies erfolgreich, vereitelten sie doch alle Angriffe des SV Haitzendorf. USV Scheiblingkirchen-Warth brachte den Sieg über die Zeit und klaute drei wichtige Punkte im Duell bei einem direkten Konkurrenten. Der Anschluss zum Mittelfeld der Tabelle war geschafft.

Stimme zum Spiel

Mag. Thomas Husar (Trainer USV Scheiblingkirchen-Warth):

"Wir hätten aufgrund der Chancen bereits zu Beginn für klare Verhältnisse sorgen müssen. Umso schöner, dass wir trotzdem unser Spiel größtenteils durchgezogen haben und uns mit dem Sieg belohnt haben. Vor allem spielerisch wieder ein Schritt nach vor!"

Der Beste: Fabian Kürner (Mittelfeld)