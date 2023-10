Langenrohr schüttelt Kottingbrunn ab

Details Samstag, 21. Oktober 2023 14:26

Zum Auftakt der 12. Runde der 1. NÖ Landesliga empfing auch der SV Langenrohr den ASK Kottingbrunn. Beide strebten drei Punkte für einen Platz im Mittelfeld der Tabelle an. Die Heimischen waren bereits letzte Woche bei Waidhofen auf die Siegerstraße zurück. Die Gäste dagegen warten mittlerweile seit Beginn der Saison, dass der Knoten mal so richtig platzt. Dabei bleibt es auch. Am Ende der Partie stand ein knappes 1:0 auf der Anzeigetafel.

Starker Auftakt des SV Langenrohr

Rund 280 Zuschauer wollten der Partie beiwohnen. Die Fans des ortsansässigen Clubs konnten am vergangenen Spieltag endlich mal wieder ein Grinsen aufziehen und sich über einen Dreier freuen. Sie wussten, dass dieses Mal ein Gegner kam, der bereits die ganze Saison mit seiner Form zu kämpfen hat. Auch das Trainerteam rund um Coach Baumühlner war sich dem bewusst und hatte daher das Ziel, den Aufwärtstrend zu bestätigen. Und man merkte von Beginn weg, dass die Heimischen versuchten, aktiv zu werden und konsequent nach vor zu spielen. Sie dominierten und erarbeiteten sich recht schnell gute Möglichkeiten. Unter anderem musste der Kottingbrunner Torhüter in der 7. Minute eingreifen. Einen flachen Abschluss des SV konnte er bändigen. Außerdem war er wenig später nach einem Standard zur Stelle. Langenrohr ging mit seinen Chancen sehr leichtfertig um. So etwas kann sich immer rächen, wenn es blöd läuft. Rumpler hatte dann davon genug und wollte es nicht weiter herausfordern, an der Effektivität zu scheitern. Er nahm sich ein Herz am Sechzehner und zog wuchtig ab. Anscheinend hatte er ordentlich Zielwasser getrunken, denn die Wuchtel schlug im linken Kreuzeck erbarmungslos ein. Der Goalie war zwar mit den Fingerspitzen dran, konnte letztlich aber nur leidvoll nachschauen. Das wichtige 1:0 war doch noch geschafft. Mit dem Stand ging es auch in die Kabinen.

Langenrohr spielt Sieg heim

In der 2. Hälfte machten es die Jungs von Trainer Baumühlner weiter sehr clever. Sie agierten aus einer gesicherten Defensive. Rückten nicht zu weit auf, um den Kottingbrunnern auch keine Räume zum Kontern zu geben. Selber lauerte man stets auf mögliche Gegenstöße. Die Minuten verrannen. Und die Gäste konnten kaum so richtig gefährlich werden. Mehr als Halbchancen waren eigentlich nicht drinnen. Da auch der SV keine der Umschaltgelegenheiten erfolgreich zu Ende spielte, tat sich beim Spielstand letztlich nichts mehr. Die Heimischen fuhren den knappen, aber verdienten Erfolg ein und konnten sich über den zweiten Sieg in Serie freuen.

Stimme zum Spiel

August Baumühlner (Trainer SV Langenrohr):

„Kompliment an Kottingbrunn, die viele Einzelspieler mit einer beachtlichen Qualität haben. Aber meine Burschen haben das richtig gut gemacht. Vor allem die Auftaktphase war gleich extrem stark von uns. Was der Gästekeeper alles rausgefischt hat, war nicht mehr normal. Die 6 Punkte, die wir in den letzten beiden Runden eingefahren haben, kann uns keiner mehr nehmen. Sie sind wichtig, da wir jetzt vor der Winterpause sehr, sehr schwere Aufgaben vor uns haben!“

Der Beste: Fabio Rumpler (Mittelfeld)

