Zwettl in Torlaune

Details Montag, 23. Oktober 2023 08:46

Die 12.Runde der 1. NÖ Landesliga wurde Sonntag Nachmittag abgeschlossen. Der SV Haitzendorf forderte den SC Zwettl heraus. Aufgrund der bisherigen Saison und der Tabellensituation ging das Auswärtsteam als Favorit ins Spiel. Die Gastgeber setzten auf den Heimvorteil und Leidenschaft, um als Underdog zu überraschen. Das taten sie unter anderem beim letzten Match auf eigener Anlage mit dem Erfolg gegen Neustadt. Dieses Mal gelang es nicht. Das Spiel endete letztlich mit einem klaren Ergebnis von 1:4.

Kruders Doppelpack stellt Weichen

Rund 250 Zuschauer hatten Bock darauf, das Spiel auf dem Sportplatz in Haitzendorf zu verfolgen. Sie sollten ein torreiches Match zu Gesicht bekommen. Jubeln konnte aber vor allem die mitgereisten Zwettler Fans. Sehr schnell war klar, in welche Richtung sich die Partie entwickeln werde. Von Beginn weg agierten die Gäste dominant und spielfreudig. Die Heimischen versuchten, gut zu stehen und die Angriffsbemühungen des Gegners zu unterbinden. Aber an diesem Tag war der SC einfach bei weitem zu stark und zu gierig. Und so dauerte es nur bis zur 10. Minute, bis das 0:1 fiel. Nach einer Hereingabe von der linken Seite wurde der Ball nicht konsequent aus der Gefahrenzone befördert und landete direkt vor den Füßen von Kruder. Der zog humorlos flach ins lange Eck ab. Der Auftakt war geschafft. Aber Zwettl setzte sofort nach. Zum Abschluss der ersten Viertelstunde folgte ein schneller Angriff wie aus dem Bilderbuch. Der Gegenstoß wurde vom Torhüter eingeleitet und ging dann flüssig mit direktem Passspiel über mehrere Stationen bis in die vordere Zone des Spielfelds. Die Wuchtel landete schließlich beim Torschützen von soeben, der mit dem Selbstvertrauen vom ersten Treffer diese Aktion ebenfalls erfolgreich abschloss.

Zwettl auch nach Gegentreffer torhungrig

Dann waren die Heimischen mal am Zug. Aus dem Spiel gelang nicht viel. Also musste ein Standard herhalten. Kaciku traf in der 21.Minute nach einer Ecke. Die aufkeimende Hoffnung sollte allerdings nur sehr kurz andauern. Denn die Gäste erzielten noch vor Seitenwechsel ihr drittes Tor. Dieses markierte Bayer, der einen erneut ideal vorgetragenen Angriff erfolgreich vollendete. Ein tolles Tor! Immer wieder schön anzusehen, wie der SC die Situationen mit feinem Fußball löste. Der dann bald folgende Pausenpfiff kam den Haitzendorfern mehr als nur gelegen, um sich nochmals zu sammeln. Aber all dies half nichts, da der Favorit auch danach erneut den besseren Auftakt hatte. Wallner lenkte die Wuchtel in der 53. Minute unglücklich ins eigene Tor. Sehr bitter, das passte wie die Faust aufs Auge zu dem Match. Die Partie war endgültig entschieden. Das 1:4 sollte auch der Endstand sein. Unterm Strich bleibt ein beeindruckender Auftritt der Zwettler stehen.

Stimme zum Spiel

Günter Schrenk (Trainer SC Zwettl):

„Bin stolz auf den souveränen Auftritt meiner Jungs! Das war ein hochverdienter Sieg. Wir haben uns heute ausgezeichnet mit schönem Kombinationsspiel, wie man auch bei den Toren sehen kann. Wir haben es dem Gegner sehr schwer gemacht, Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Nächste Woche gastiert Wr. Neustadt bei uns. Die sind im Moment ein bisschen eine Wundertüte. Aber wir schauen nur auf uns und sind bereit.“

Der Beste: Oliver Kruder (Sturm)

