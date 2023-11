Gloggnitz setzt sich Derbykrone auf

Details Sonntag, 05. November 2023 08:34

Samstag Nachmittag ging einer der altehrwürdigen Klassiker im Bezirk Neunkirchen über die Bühne. Der USV Scheiblingkirchen-Warth war bereit für das emotionale Aufeinandertreffen mit der Sportvereinigung Gloggnitz. Während die Gastgeber in dieser Saison darum kämpfen, im Mittelfeld der Tabelle zu bestehen, spielt das Auswärtsteam im Konzert der Großen auf den vorderen Plätzen mit. Wie so oft in derartigen Spielen wollte der Underdog im Spiel des Jahres eine Sensation liefern. Dieses Mal blieb es beim Versuch. Der Favorit setzte sich dank einer sehr starken Anfangsphase knapp, aber doch durch.

Raketenartiger Start der Gloggnitzer

Das Pittentalstadion war Austragungsort des Klassikers. In etwa 600 Zuschauer waren anwesend bei dem Hit. Es herrschte eine tolle Stimmung auf der Tribüne. Beide Fangruppen wollten ihre Teams lautstark nach vor peitschen. Die lokalen Anhänger verstummten aber sehr schnell nach Anpfiff. Denn wer gedacht hatte, dass die Jungs von Trainer Eckbauer nach der unglücklichen Niederlage bei Korneuburg verunsichert waren, der sah sich gehörig getäuscht. Sie waren wieder mal perfekt eingestellt und starteten überfallsartig in die Partie, als hätten sie das letztwöchige Gigantenduell beim Tabellenführer gewonnen. Es waren gerade mal ein paar Sekunden gespielt, da zündeten sie schon den Turbo. Es sollte ein Tor folgen, wie man es so oft von der SV in dieser Saison zu Gesicht bekommt. Kein langes Herumfackeln, tiefer Pass von Ofner, und Pichler überhob clever den Goalie. Dass gerade ein Ex-Meisterkicker vom USV für den so wichtigen Führungstreffer verantwortlich war, ist natürlich wieder mal eine Geschichte, wie sie nur der Fußball schreiben kann. Aus Respekt vor seinem ehemaligen Klub verzichtet er auf einen überschwänglichen Torjubel. Die Fans der Gloggnitzer taten dies dafür umso ausgelassener auf der Tribüne. Und es gab auch keinen Grund, die Freudengesänge einzustellen. Vielmehr war es so, dass die Gäste recht rasch nachlegten. Nur 10 Minuten später bauten sie den Vorsprung bereits auf 2 Tore aus. Wieder mal bediente sich der SV eine seiner größten Stärken. Die Heimischen verhielten sich sehr ungeschickt bei der Ausführung einer eigenen Ecke und ermöglichten so eine Umschaltmöglichkeit, die natürlich, könnte man fast schon sagen, eiskalt ausgenutzt wurde. Ofer lief wie verrückt auf den gegnerischen Kasten zu und bediente Pross mustergültig. Dieser musste nur mehr artig Danke sagen und schoss die Wuchtel in den Kasten.

Anschlusstreffer bringt USV zurück ins Spiel

Die Gastgeber ließen sich aber nicht hängen. Weiter waren sie von sich überzeugt und glaubten daran, noch etwas mitnehmen zu können. Und tatsächlich schlugen sie in der 25. Minute zurück. Dieses Mal agierten sie nach einem ihnen zugesprochenen Corner geschickter und konnten diesen erfolgreich zu Ende spielen. Ressler kam nach dem ausgeführten Eckball an das Spielgerät und beförderte ihn über die Linie. Die ortsansässigen Fans lagen sich euphorisiert in den Armen. Alles schien wieder drinnen zu sein. Der Underdog war nun besser im Spiel und stellte Gloggnitz immer wieder vor Probleme. Da beiden Teams im ersten Durchgang aber kein Treffer mehr gelingen wollte, ging es mit dem 1:2 in die Kabinen. Nach Seitenwechsel gestaltete sich die Partie so, dass USV Scheiblingkirchen-Warth das aktivere Team nach vorne war. Es schien so, als würde sich der Favorit vielleicht auch etwas auf seine Konterstärke verlassen. Im Wesentlichen blieb es aber nur bei Halbchancen für die Heimischen, die ganz großen Gelegenheiten konnten sie sich nicht erarbeiten. Die meiste Gefahr strahlten sie stets bei Standardsituationen aus. Und auch nach einem Weitschuss konnten die Gloggnitzer durchatmen, nachdem dieser nicht den Weg in den Kasten gefunden hatte. Letztlich spielte das Auswärtsteam die Zeit herunter, mit Können und auch dem nötigen Glück. Nach 90 Minuten sowie der angehängten Nachspielzeit durften sie dann schließlich über den prestigeträchtigen Derbysieg jubeln. Dies taten sie auch ausgiebig.

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Tolle Sache! Die Vorzeichen mit der unglücklichen Niederlage in Korneuburg waren nicht einfach. Umso schöner, dass wir unmittelbar eine passende Reaktion auf den letzten Spieltag gezeigt haben. Wir waren sofort in der Partie drinnen. Eine Derbysieg ist natürlich immer etwas Besonderes! Freut mich für meine Jungs!“

Der Beste: Raphael Pirollo (Mittelfeld)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.