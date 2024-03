Langenrohr entführt einen Punkt aus der Ferne

Spielberichte

Details Sonntag, 10. März 2024 07:14

Samstag Nachmittag standen sich USV Scheiblingkirchen-Warth und SV Langenrohr gegenüber. Die Gastgeber wollten mit einem Sieg den Startschuss für eine Aufholjagd abgeben, die sie im Optimalfall sehr schnell ins Tabellenmittelfeld befördert. Unmittelbar ging es jetzt mal darum, Punkte zu sammeln, um Abstand zu den hintersten Regionen zu schaffen. Das Auswärtsteam andererseits verfolgte das Ziel, an die letzte Leistung im Herbst anzuschließen. Da konnte man im Nachtrag sensationell Tabellenführer Korneuburg biegen. Letztlich tütete keine der beiden Mannschaften den Dreier ein. Zum Abpfiff stand ein Ergebnis von 1:1 auf der Anzeigetafel.

Langenrohr gleicht Rückstand aus

Rund 300 Zuschauer fanden sich im Pittentalstadion ein. Nach einer langen Winterpause waren die Anwesenden wieder so richtig hungrig auf die wichtigste Nebensache der Welt. Die Heimfans sind im Herbst nicht so regelmäßig mit positiven Ergebnissen verwöhnt worden. Sie steckten daher ihre Hoffnungen nun in den neuen Mann auf der Trainerbank. Coach Daniel Kohn hatte die Funktion im Dezember übernommen. Er schickte die Mannschaft perfekt eingestellt auf den Rasen. Die Gastgeber waren das aktivere Team mit mehr Ballbesitz. Langenrohr dagegen konzentrierte sich mehr auf die Defensive und kam vorwiegend über Konter. Die Verteidigung stand so sicher, dass die Angriffe des Gegners unterbunden wurden. In der 36. Minute allerdings leistete man sich dann einen Selbstfaller. Ein schlecht gespielter Rückpass wurde abgefangen. Maximilian Sellinger, seines Zeichens Mittelfeldspieler von Scheiblingkirchen-Warth, kam an den Ball und versenkte ihn. Das Auswärtsteam ließ sich aber auch dadurch nicht beirren und zeigte prompt die passende Reaktion. Noch vor der Pause sollte der Ausgleich gelingen. Nach einem Einwurf und einer Verlängerung landete die Wuchtel bei Kevin Aue, der ihn über die Linie bugsierte.

Kartenspiele als Highlight der 2. Hälfte

Nach dem Seitenwechsel war der USV ebenfalls dominanter. Langenrohr auf der anderen Seite versuchte, bei Gelegenheit schnell umzuschalten. Die beiden Teams litten vor allem darunter, dass der Wind sehr stark ging. Das machte es äußerst schwierig, Offensivaktionen erfolgreich abzuschließen. Es gelang schließlich auch keinem Team mehr, nochmals anzuschreiben. Am knappsten dran war Langenrohr in der 90. Minute. Allerdings legte sich das Schiedsrichterteam dann auf Handspiel des vermeintlichen Torschützen Kevin Aue fest. Diese Entscheidung bedeute zugleich Gelb wegen Unsportlichkeit. Es war seine zweite Verwarnung in diesem Spiel, wodurch er vom Rasen gestellt wurde. Das war der Auftakt zu einer äußerst hitzigen Schlussphase. Nach einer Rangelei kassierten auch noch der heimische Milan Milovanovic und Fabio Rumpler von den Gästen die rote Karte. Dann wurde abgepfiffen und nachdem sich die Gemüter beruhigt hatten, konnten sich beide Teams über zumindest einen Punkt freuen.

Stimme zum Spiel

August Baumühlner (Trainer SV Langenrohr):

„Die Abwehr hat heute richtig stark agiert. Schade, dass ein einziger Kapitalbock den Rückstand bedeutet hat. Aber die Burschen haben umgehend die richtige Antwort gegeben. Es war natürlich sehr wichtig, dass uns der Ausgleich noch vor dem Pausenpfiff gelungen ist. In der zweiten Halbzeit hat die Abwehr inklusive unseres Torhüters dann tatsächlich alle Angriffsbemühungen des Gegners zunichte gemacht.“

Die Besten: Kevin Aue (Mittelfeld) und Lukas Fila (Tor)

Details

