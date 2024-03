Erfolgreicher Start in die neue Ära von Wr. Neustadt

Spielberichte

Freitag Abend empfing der Tabellenletzte SV Waidhofen/Thaya den Favoriten SC Fortuna Wr. Neustadt. Die Vorzeichen waren am Papier eindeutig geklärt. Aber das Heimteam wollte es den Gästen zumindest so schwer wie möglich machen, immerhin benötigt man im Kampf gegen den Abstieg jeden Zähler. Die Gastgeber schafften es tatsächlich, in Führung zu gehen. Der angereiste Ex-Bundesligist ließ sich davon jedoch nicht beirren und drehte die Partie. Am Ende stand ein knapper 1:2 Sieg für die Auswärtsmannschaft auf der Anzeigetafel. Und Neo-Coach Christoph Stifter durfte sich mit seinen Burschen über einen gelungenen Einstand freuen.

Sensationelle Führung des Underdogs

In etwa 250 Zuschauer beschlossen, das Aufeinandertreffen live vor Ort zu verfolgen. Die Heimfans fanden sich im Birkenstadion ein, um ihre Jungs beim Ziel Klassenerhalt tatkräftig und lautstark zu unterstützen. Sie glaubten an eine mögliche Überraschung. Andreas Neuwirth, der Trainer des Schlusslichts, hatte sein Team in den letzten Wochen akribisch auf dieses Duell vorbereitet. Und dementsprechend perfekt eingestellt und motiviert startete es in die Partie. Die Neustädter kontrollierten zwar von Beginn weg das Spiel. Aber die Gastgeber hielten gut dagegen. Nach rund 28 Minuten brach dann zum ersten Mal richtiger Jubel auf den Tribünen aus, als Waidhofen unerwartet sogar in Front ging. Und das noch dazu äußerst sehenswert. Zunächst musste ein Eckball in der eigenen Hälfte überstanden werden. Eine hohe Flanke wurde entschärft und direkt aus dieser Szene heraus fabrizierte der Tabellenletzte einen perfekten Konter über vier Stationen. Dieser wurde dann noch dazu mustergültig wie aus dem Lehrbuch abgeschlossen. Antonin Plichta drückte die Wuchtel nach einem perfekten Stanglpass schließlich über die Linie. Das 1:0 war geschafft.

Favorit dreht Partie

Die Führung hatte aber nicht besonders lange Bestand, da die Gäste bereits rund eine Viertelstunde später ausglichen. Ein unnötiger Ballverlust der Heimischen im Mittelfeld ließ die Neustädter an den Ball kommen. Ein direkter Pass in die Schnittstelle auf Maximilian Sax folgte. Der ehemalige Bundesligastar der Austria nahm das Spielgerät ideal an und lupfte ihn sehenswert über den herauseilenden Goalie. So stand es nun Unentschiedenen und damit ging es auch in die Kabinen. Die zweite Hälfte war ebenfalls davon geprägt, dass Waidhofen sich gut verkaufte und alles reinwarf. Das Auswärtsteam hatte Probleme, gefährliche Aktionen bis zum Ende fertigzuspielen. Nachdem man aus dem Spiel heraus nicht in der Lage war, ein weiteres Mal anzuschreiben, musste schließlich ein Corner herhalten. Eine Variante auf die kurze Stange wurde von Christopher Tvrdy überlegt per Kopf abgeschlossen. Die 66. Minute lief, als Neustadt vorlegte. Die Gastgeber probierten danach selbstverständlich, nochmals zurückzukommen. Letztlich aber fehlte die Power und Durchschlagskraft dafür. So durften sich die Gäste unter der Führung von Neo-Coach Christoph Stifter über einen Auftakt nach Maß in die Frühjahrssaison freuen.

Stimme zum Spiel

Marco Meitz (Sportlicher Leiter SC Fortuna Wr. Neustadt):

„Wir hatten es heute mit einer sehr defensiv eingestellten Mannschaft zu tun. Das war aber auch so zu erwarten. Die Jungs haben das Spiel dominiert und sich auch durch den Rückstand aus der einzigen Chance des Gegners nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der Coach hat dem Team ein klares Konzept mit auf den Weg gegeben. An dieses haben wir von Anfang bis Ende geglaubt und es durchgezogen. Und dafür sind wir belohnt worden.“

Die Besten: Elias Weidinger und Philipp Eichberger (beide Abwehr)

Details

