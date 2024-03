SKN Juniors drehen frühen Rückstand und feiern Schützenfest

Spielberichte

Details Sonntag, 10. März 2024 11:13

Samstag Nachmittag empfingen die SKN St. Pölten Juniors den SC Zwettl. Die Hauptstädter überzeugten in den letzten Testspielen der Vorbereitung. Nun wollte man das Trainierte auch auf den Rasen bringen, wenn es darauf ankommt. Die Gäste andererseits konnten auf die Eingespieltheit ihres Teams setzen. In der Transferzeit wurden keine Änderungen am Kader vorgenommen. Daher reiste man positiv gestimmt an und rechnete sich durchaus Chancen für einen Punktezuwachs aus. Nach einem gelungenen Start in die Partie gab man diese dann aber mit Fortdauer aus der Hand und musste so schließlich die Heimfahrt ohne Punkte antreten.

Zwettl mit besserem Auftakt

Die Sportanlage Stattersdorf war Austragungsort des Aufeinandertreffens. Etwa 120 Zuschauer fanden sich vor Ort ein, um bei diesem Duell dabei zu sein. Zunächst schien es nicht so, als würden die lokalen Fans für ihr Kommen belohnt werden. Bereits sehr früh ging das angereiste Team in Führung. Mit einem hohen Ball in Richtung Marek Szwotkowski wurde das Mittelfeld überbrückt. Ein Verteidiger fuhr daneben und der Tscheche schloss sehenswert mit einem Dropkick ab. Die Zwettler lagen nun in Front. Sie schafften es aber nicht, in dieser Phase nachzulegen. Vielmehr war es so, dass die Hauptstädter nach rund 20 Minuten immer mehr die Kontrolle übernahmen. Rund eine halbe Stunde war vergangen, als sie sich tatsächlich mit dem Ausgleich für ihre Offensivbemühungen belohnten. Ein extremer Diagonalpass, der so eigentlich nicht durchkommen hätte dürfen, landete auf der rechten Seite bei Thomas Alexiev. Dieser nahm den Ball sehenswert mit und schob ihn dann auch noch cool am Goalie vorbei. Weitere Tore sollten in der ersten Halbzeit im Anschluss nicht mehr fallen. Mit dem Unentschieden ging es in die Kabinen.

Juniors dominieren nach dem Seitenwechsel

Die zweite Hälfte stand dann ganz im Zeichen der Heimischen. Sie bestimmten nun endgültig das Geschehen auf dem Rasen. Und waren in der Lage, die gefährlichen Aktionen auch erfolgreich in Tore umzumünzen. Die Anzeigetafel zeigte 57 absolvierte Minuten, als Benedict Scharner für sein Team anschrieb und auf 2:1 stellte. Eine punktgenaue Hereingabe von der rechten Seite verwertete er wuchtig mit einem Flugkopfball. Die Partie war endgültig gedreht. Rund eine Viertelstunde vor Schluss nützten die Hauptstädter einen weiteren Patzer in der Zwettler Hintermannschaft aus. Nach einem abgefangenen Fehlpass und einem Zuspiel eines Kollegen auf Yervand Sukiasyan machte dieser ein paar Meter, ließ einen Verteidiger ins Leere rutschen und schoss die Wuchtel flach neben die rechte Stange ins Tor. Das sollte aber noch nicht die Entscheidung gewesen sein. Denn das Auswärtsteam konnte dank eines Freistoßes in der 79. Minute verkürzen und doch wieder für Spannung sorgen. Ein Freistoß wurde in die gefährliche Zone vor das Tor gechipt. Marco Budic beförderte ihn schließlich mit seinem Haupt über die Linie. Jetzt war die Führung erneut äußerst knapp. Die Heimischen mussten um die drei Punkte also doch noch zittern. Letztlich war es Benedict Scharner vorbehalten, den Deckel draufzumachen. In der Nachspielzeit nütze er einen weiteren kapitalen Bock in der Hintermannschaft des Gegners aus und stellte auf 4:2. Mit diesem Ergebnis beendete der Schiedsrichter schließlich auch die trefferreiche Partie.

Stimme zum Spiel

Dalibor Bajic (Co-Trainer SKN St. Pölten Juniors):

„Toll! Freut mich, dass die Jungs heute die gelungene Vorbereitung bestätigt haben. Der Schwung wurde aus den Testspielen mitgenommen. Wir benötigten nur am Beginn etwas Anlaufzeit. Aber dann hat mir das sehr gut gefallen, was ich gesehen habe.“

Der Beste: Thomas Alexiev (Verteidigung)

