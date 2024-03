Falkensteiner-Doppelpack lässt Kilb jubeln

Spielberichte

Details Sonntag, 10. März 2024 12:09

Samstag Nachmittag hatte der SC Retz eine sehr schwierige Aufgabe vor sich. SCU-GLD Kilb reiste nach einer starken Vorbereitung äußerst selbstbewusst an. Zwei Tabellennachbarn trafen hier aufeinander und mit einem Sieg im eigenen Stadion hatten die Gastgeber die Chance, punktemäßig zum direkten Konkurrenten aufzuschließen. Sie glaubten auch absolut an diese Möglichkeit, da man zu den heimstärksten Teams in der 1. NÖ Landesliga zählt. Das Spiel war charakterisiert durch zwei starke Defensivblöcke, die aus dem Spiel heraus wenig zuließen. Daher fielen sämtliche Treffer auch nach Standards und das Auswärtsteam hatte schließlich das bessere Ende für sich.

Retz schlägt nach Rückstand zurück

In etwa 300 Fans fanden sich auf dem Sportplatz ein. Die lokalen Anhänger erwarteten sich eine sehenswerte Partie, so wie sie diese im Herbst auf der eigenen Anlage oft zu Gesicht bekamen. Da passte im Normalfall auch das Ergebnis. Die Kilber wollten da selbstverständlich nicht mitspielen und gingen top eingestellt in die Partie. Trainer Milan Vukovic hatte mal wieder ganze Arbeit geleistet. Aber natürlich stand auch Coach Andreas Haller dem um nichts nach. Die Folge war ein von Taktik geprägtes Spiel. Beide Mannschaften gingen mit konkreten Konzepten in die Partie. Und die Abwehrreihen auf beiden Seiten erledigten ihre Aufgaben sehr konsequent. Die Wege wurden zugestellt und so konnten sich die Offensivakteure hüben wie drüben nicht wie gewünscht in Szene setzen. In der 22. Minute nutzten die Gäste dann schließlich zum ersten Mal in dieser Partie einen Standard, um einen Treffer zu erzielen. Ein Freistoß aus relativ zentraler Position wurde zunächst per Kopf verlängert und dann von Julian Falkensteiner direkt übernommen. Das Spielgerät rauschte ins Netz. Es stand 0:1. Aber nicht lange. Nur Momente nach dem Rückstand ergab sich für die Gastgeber ebenfalls die Chance, aus einem ruhenden Ball Kapital zu schlagen. Sie machten es um nichts schlechter und der Ausgleich war geschafft. Eine maßgenaue Flanke landete auf dem Haupt von Islam Dogan und der versenkte den Ball. Mit dem Unentschieden ging es in die Pause.

Matchwinner tritt erneut nach Standard

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. Es gab einfach kein Durchkommen aus dem Spiel heraus für die Stürmer. Es blieb auf beiden Seiten bei im Ansatz gefährlichen Aktionen, aber niemand spielte die Möglichkeiten erfolgreich zu Ende. Zu konsequent erledigten die Verteidiger ihren Job. Es war bereits rund eine halbe Stunde in der zweiten Halbzeit gespielt, als Kilb dann doch noch auf die Siegerstraße abbog. Abwehrspieler Julian Falkensteiner tauchte bei einem Freistoß erneut vor dem gegnerischen Kasten auf und beförderte den Ball wieder über die Linie. Der Sieg war trotzdem noch nicht eingetütet. Denn in der Schlussphase bekamen die Gastgeber einen Elfmeter aufgrund eines geahndeten Handspiels zugesprochen. Jan Schulmeister hatte die große Chance, für den Ausgleich zu sorgen. Der Routinier, welcher schon so wichtige Tore für Retz in der Vergangenheit erzielt hat, ließ sich diese Gelegenheit jedoch entgehen und brachte die Wuchtel nicht im Tor unter. Der Käse war gegessen und Kilb spielte danach die restliche Zeit herunter. Auf der Heimfahrt wurde der Dreier ausgiebig gefeiert. Der siegreiche Trainer Milan Vukovic hatte aber sicher auch schon Korneuburg im Kopf. Der Tabellenführer ist der nächste Gegner, auf den sein Team treffen wird.

Stimme zum Spiel

Milan Vukovic (Trainer SCU-GLD Kilb):

„Jede Partie in dieser Liga ist mittlerweile so eng. Daher sind Standards ein äußerst wichtiges Mittel. Wir haben hinten aus dem Spiel heraus eigentlich nichts zugelassen. Und offensiv hatten wir uns bei den ruhenden Bällen tolle Lösungen überlegt, die aufgegangen sind. Der Sieg ist daher verdient.“

Der Beste: Julian Falkensteiner (Verteidigung)

