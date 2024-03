Schrems nach Kantersieg schon wieder mittendrin im Kampf um die Krone!

Spielberichte

Freitag Abend fand das Match ASV EATON Schrems gegen SV Langenrohr statt. Die Heimmannschaft hatte in den vergangenen Tagen eine äußerst bittere Niederlage vom letzten Wochenende zu verarbeiten. Mit der Pleite in Gloggnitz hatte man verabsäumt, den dort ansässigen Verein in der Tabelle abzuschütteln. Und gleichzeitig wurde auch der Abstand zu Tabellenführer Korneuburg durch dessen Sieg um drei Punkte größer. An diesem Spieltag wollten die Gastgeber zeigen, dass man zurecht da oben steht und sie doch noch ein Wörtchen um den Titel mitreden werden. Dies gelang äußerst beeindruckend. Schließlich gewann der Favorit klar mit 5:1.

Unentschieden zur Pause

In etwa 350 Zuschauer machten es sich in der „ELK“-Arena gemütlich. Die Fans hatten nach einer langen Winterpause Bock auf ihr Team. Daran konnte auch der erlittene Rückschlag im Titelrennen nichts ändern. Vielmehr versuchten die Anhänger jetzt erst recht, das Team wieder aufzurichten und nach vor zu pushen. Das schafften sie auch. Von Anfang an waren die Heimischen die aktivere Mannschaft, obwohl Langenrohr in der 1. Hälfte durchaus gut dagegenhielt. Die Jungs von Trainer Andreas Gutlederer gingen bereits in der 13. Minute aus einem Elfmeter in Front. Milan Jurdik verwertete ohne Probleme. Das Auswärtsteam ließ sich aber nicht hängen und fightete ordentlich zurück. Schrems verpasste in der Phase nach der Führung, so richtig nachzusetzen. Die Strafe folgte prompt. Aus einem Corner heraus fiel knapp vor dem Seitenwechsel der Ausgleich. Die Gastgeber konnten den Ball nicht klären und Stefan Nestler drosch ihn aus der Drehung unter die Latte. Mit dem Remis ging es für beide Mannschaften in die Kabinen.

Paradesturm entscheidet die Partie

Nach Wiederanpfiff kamen die Heimischen voll motiviert auf den Rasen zurück und zeigten klar, wer der Boss in ihrem Stadion ist. Federführend dabei war Striker Marvin Bio, der sich mit einem lupenreinen Hattrick in die Schützenliste eintrug. Den Auftakt machte er in der 56. Minute. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß hämmerte er den Ball humorlos ins Gehäuse. Und noch in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit traf er ein weiteres Mal. Langenrohrs Goalkeeper konnte einen Ball nicht festhalten. Der Torgarant, mal warmgelaufen, ließ sich diese Chance nicht nehmen und beförderte die Wuchtel auch in dieser Szene über die Linie. Das war die Vorentscheidung. In der Schlussphase bewies er dann, dass er auch mit dem Kopf erfolgreich sein kann. Eine Flanke landete mustergültig auf seiner Stirn. Ohne Probleme nickte der Torjäger aus kürzester Distanz ein. Für den Schlusspunkt durfte letztlich sein Angriffskollege sorgen. Nachdem Milan Jurdik den Trefferreigen eröffnet hatte, war er auch für das abschließende 5:1 verantwortlich. Eine Hereingabe von der rechten Seite wurde vom Tschechen unter Kontrolle gebracht und schließlich erfolgreich verwertet. Nach dem Abpfiff waren die Schremser Verantwortlichen erleichtert. Das Team hatte die erhoffte Reaktion gezeigt und durch die Niederlage von Korneuburg in Kilb ist man auch wieder so richtig im Titelrennen zurück.

Stimme zum Spiel

Herbert Zimmel (Sportlicher Leiter ASV EATON Schrems):

„In der 1. Halbzeit hat uns Langenrohr das Leben richtig schwer gemacht. Aber wir haben unser Spiel durchgezogen und sind dafür belohnt worden. Die Mannschaft hat eine tolle Mentalität gezeigt. Wir stehen zurecht da oben und werden bis zuletzt um die Krone kämpfen.“

Die Besten: Florian Weixelbraun und Clemens Seidl (Mittelfeld)

