Abbruch stoppt Gloggnitzer Erfolgslauf vorerst!

Samstag, 16. März 2024

Freitag Abend ging ein wahrer Hit in der 1. NÖ Landesliga über die Bühne. Die SG Ortmann/Oed-Waldegg wollte ein weiteres Mal ihre Stärke auf der eigenen Anlage unter Beweis stellen. Und empfing dafür im Südderby die formstarke Mannschaft der SV Gloggnitz. Das Auswärtsteam hatte sich am letzten Spieltag im Schlager der Titelanwärter gegen Schrems durchgesetzt. Entsprechend selbstbewusst reiste man an. Man ging auch in Führung. Dann aber trat an diesem Abend der Fußball in den Hintergrund. Nach einer schweren Verletzung des Gästespielers Stefan Ofner und einer langen Unterbrechung entschied das Schiedsrichterteam schließlich, die Partie nicht mehr fortzusetzen.

Favorit geht in Führung

Knappe 250 Zuschauer strömten auf die Sportanlage Ortmann, um sich das Spitzenspiel nicht entgehen zu lassen. Die lokalen Fans wurden in der Hinrunde regelmäßig mit sehenswertem und erfolgreichem Fußball im heimischen Stadion verwöhnt. Neo-Coach Maximilian Fross wollte mit seinem Premierensieg daran anschließen. Und welche Partie sollte sich dafür besser eignen als ein Nachbarschaftsduell. Dementsprechend motiviert gingen seine Burschen in die Partie. Dies war auch absolut notwendig, da mit Gloggnitz eine der aktuell stärksten Mannschaften der Liga wartete. Die Gastgeber warfen alles rein, was sie zu bieten hatten. Die Laufbereitschaft passte, man stellte den Körper rein und kämpfte um jeden Ball. Gleichzeitig galt es, sich nicht zu weit herauslocken zu lassen. Die gefährlichen Konter des Auswärtsteams mussten auf jeden Fall unterbunden werden. Dies gelang auch lange Zeit recht gut. Knapp vor der Pause fiel dann aber doch das Führungstor für den Favoriten. Josef Pross hatte mal wieder genetzt. Ein sehenswerter Konter wurde von ihm perfekt abgeschlossen. Der Jubel war groß. Leider aber äußerst kurz.

Schlimme Verletzung überschattet den Schlager

Sehr schnell sollte der Fußball nur mehr zweitrangig sein. Gerade mal ein paar Momente nach dem Treffer kam es zu einem folgenschweren Zweikampf an der Seitenlinie. Stefan Ofer, zentraler Mittelfeldspieler der SV Gloggnitz, stand im Mittelpunkt. Er erlitt in dieser Szene nach einem unglücklichen Zweikampf einen Schien- und Wadenbeinbruch. Die Sanitäter entschieden sich schließlich dazu, sogar den Rettungshubschrauber anzufordern. Rund 45 Minuten war die Partie unterbrochen, eher der Schiedsrichter dann entschied, nicht noch einmal anzupfeifen. Der Spieler wurde mittlerweile operiert, wie der Verein bekanntgab. Über zahlreiche Genesungswünsche aus dem Vereinsumfeld und auch der Konkurrenz darf er sich freuen. Und seinen Trainer Thomas Eckbauer hat er bereits wissen lassen, dass er natürlich ordentlich mitfiebern wird, wenn seine Vereinskollegen in den kommenden Wochen um den Titel kämpfen. Der Coach steht vor der Aufgabe, eine neue Aufstellungsalternative zu finden. Bei der Breite und dem tollen Kollektiv seiner Truppe wird ihm aber auch das gelingen.

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Menschlich hat mir das heute schon sehr weh getan. Da wird der Fußball plötzlich zur Nebensache. Es war schön, wie sich alle Akteure am und rund um den Rasen nur mehr um den Verletzten gekümmert haben. Jeder wollte nur das Beste für ihn. Wir müssen die negativen Szenen jetzt möglichst schnell aus dem Kopf bekommen, damit wir als Team für die nächsten Aufgaben bereit sein! Stefan Ofner wird in der Zukunft hoffentlich wieder an seine alte Leistungsstärke anknüpfen können und mit dem Verein noch schöne Erfolge feiern. Ich wünsche ihm auch auf diesem Weg eine gute und rasche Genesung!“

