Kilb steigt in den Titelkampf ein!

Samstag, 16. März 2024

Freitag Abend traf SCU-GLD Kilb im Schlager auf den Leader SC Sparkasse Korneuburg. Vor diesem Kracher lauerten die Gastgeber in der Tabelle direkt hinter dem Spitzentrio. Der aktuell Vierte hatte seine letzte Meisterschaftsniederlage Anfang September kassiert und feierte nach einer bärenstarken Vorbereitung letzte Woche auch einen Sieg in Retz zum Auftakt der Rückrunde. Der Spitzenreiter andererseits startete am vergangenen Spieltag ebenfalls mit einem Erfolg und reiste als Folge der bisherigen Saison mit besonders viel Selbstvertrauen an. Letztlich feierte das Heimteam einen knappen 1:0 Sieg und steigt damit in das Rennen um die Krone ein.

Torlose 1. Hälfte

Die starken Leistungen der Kilber in den vergangenen Monaten wurden belohnt und so strömten in etwa 300 Zuschauer in das Waldstadion. Aber allen Fans der ortsansässigen Mannschaft war bewusst, dass die Burschen ihr absolutes Leistungspotential abrufen müssen, um in dem Duell Punkte einzufahren. Mit Korneuburg wartete die schwerstmögliche Aufgabe. Der Tabellenführer wollte auch von dieser Reise nicht ohne Punkte zurückkehren und war von Beginn weg gut in der Partie. In den ersten 35 Minuten hatten die Gäste wohl mehr vom Spiel. Dann aber kamen schön langsam die Jungs von Trainer Milan Vukovic auf. Wer den Coach besser kennt, weiß, dass er gegen jeden Gegner gewinnen möchte. Egal, wie dieser heißt. Knapp vor der Pause brach auf der Tribüne dann bereits Torjubel aus. Das 1:0 für die Heimischen wurde gefeiert. Der Schiedsrichter nahm den Treffer jedoch aufgrund einer Abseitsstellung zurück. So ging es mit einen 0:0 in die Kabinen.

Goalgetter sorgt für späte Niederlage des Leaders

Nach Wiederanpfiff bekamen die Zuschauer weiterhin eine Toppartie zu sehen. Beide Mannschaften versuchten, entsprechend ihrer Philosophie, nach vorne zu spielen. Die Intensität war außerordentlich hoch. Die Abwehrreihen standen aber sehr stabil, daher hatten die Angreifer Probleme, sich ergebende Chancen tatsächlich fertigzuspielen. Als die Besucher bereits mit einem Unentschieden spekulierten, gelang Kilb doch noch der vielumjubelte Siegestreffer. Mit einem schnellen Zuspiel wurde Torjäger Eron Terziu perfekt in Szene gesetzt. Der nahm sich den Ball ideal mit und setzte sich auf engstem Raum gegen drei Gegenspieler durch. Schließlich behielt er die Nerven und schob die Kugel auch noch am gegnerischen Torhüter vorbei. Die Betreuerbank der Heimischen sprang euphorisiert auf und jubelte über die Führung. Korneuburg hatte jetzt nur mehr rund zehn Minuten für den Ausgleich. Da Goalie Simon Neudhart die größte Möglichkeit des Spitzenreiters entschärfte, stand nach dem Schlusspfiff tatsächlich der Sensationssieg fest. Der Gastgeber befindet sich somit nur mehr vier Punkte hinter dem Tabellenführer und wird von nun an ein gewichtiges Wort im Rennen um die Meisterkrone mitreden.

Stimme zum Spiel

Milan Vukovic (Trainer SCU-GLD Kilb):

„Ich freue mich über den Sieg. Die Jungs haben eine tolle Leistung geboten. Ich denke aber nicht an den Titelkampf. Im Vordergrund steht, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Und dann kommen die Punkte als Folge davon. Nächste Woche geht es nach Gloggnitz. Wir haben Respekt, wie vor jedem Gegner. Aber wir möchten auch da gewinnen.“

Die Besten: Eron Terziu (Angriff), Simon Staudinger (Mittelfeld)

