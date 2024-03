Kottingbrunn erzielt Achtungserfolg!

Spielberichte

Samstag Nachmittag musste der ASK Kottingbrunn nur eine sehr kurze Reise auf sich nehmen, um sich auswärts mit dem SC Fortuna Wr. Neustadt zu messen. Sie taten dies aber gut gelaunt, konnte doch letztes Wochenende zum Auftakt der Rückrunde endlich der erste Heimsieg in der Saison eingetütet werden. Nun galt es, die starke Leistung in dieser Partie zu bestätigen. Ein äußerst schwieriges Unterfangen. Immerhin herrscht beim ehemaligen Bundesligisten seit der Übernahme von Neo-Coach Christoph Stifter eine richtige Aufbruchstimmung. Beide Mannschaften lieferten sich einen knappen Fight, der letztlich keinen Sieger hervorbrachte.

Sehenswerter Treffer zur Führung des Favoriten

Rund 600 Zuschauer beschlossen, die Partie in der Ergo Arena zu besuchen. Eine beeindruckende Kulisse war somit garantiert. Hut ab vor den Heimfans! Aber man merkt, dass die Gastgeber eine neue Ära eingeläutet haben, in der sie wieder an alte Erfolge anknüpfen möchten. Und das übertragt sich natürlich auch auf die Anhänger. Nach dem 2:1 vor einer Woche bei Waidhofen/Thaya wollte man daran anknüpfen. Für die Kottingbrunner andererseits war es ein besonderes Erlebnis, in diesem tollen Stadion auflaufen zu dürfen. Das sorgt dann vielleicht für noch mehr Motivation. An der durfte es aber sowieso nicht mangeln, geht es ja für das Team um jeden Zähler im äußerst engen Abstiegskampf. Und die Burschen von Trainer Markus Rühmkorf möchten ja auch nächstes Jahr in der höchsten Liga Niederösterreichs spielen. Dementsprechend hatte man sich die ganze Woche äußerst akribisch auf die Partie vorbereitet. Das zeigte sich dann auch am Rasen. Die Gäste gingen mit einem klaren Konzept in das Spiel und machten es dem Favoriten sehr schwer. Vorrangiges Ziel war, hinten sicher zu stehen und über schnelle Konter zum Erfolg zu kommen. Die Räume wurden eng gemacht und man überzeugte vor allem kämpferisch. Eine halbe Stunde funktionierte das voll und ganz. Gegen den Fallrückzieher von Christopher Tvrdy war dann aber kein Kraut gewachsen. Die heimischen Fans durften da ein wahres Traumtor bejubeln. Nach diesem Treffer wollte die Kugel vor dem Seitenwechsel kein weiteres Mal ins Tor. Mit dem 1:0 ging es in die Kabinen.

Underdog gleicht aus

Die Gäste hielten auch in der zweiten Halbzeit an ihrem Plan fest. Es war klar, dass man dort nur bestehen kann, wenn man aus einer sicheren Abwehr heraus agiert. Andererseits ging es nun natürlich vor allem darum, den Rückstand zu egalisieren. Dementsprechend musste man sich jetzt noch etwas mehr zutrauen, um die gegnerische Abwehr in Verlegenheit zu bringen. Hinten stand man tatsächlich recht gut. Und Wr. Neustadt schaffte es nicht, die Vorentscheidung herbeizuführen. Genau das hielt die angereisten Kottingbrunner in der Partie. In der 61. Minute belohnte man sich schließlich echt mit dem Ausgleich. Für Robert Ardelean ergab sich eine aussichtsreiche Chance. Er blieb cool und beförderte die Wuchtel in den Kasten. Das war ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Heimischen. Runde eine halbe Stunde war noch zu spielen. Sie hatten also die Möglichkeit, noch einmal vorzulegen. Und waren aktiver. Trainer Christoph Stifter wechselte auch neues Personal ein. Aber letztlich wurde man nicht zwingend genug, um doch noch auf die Siegerstraße zu kommen. So pfiff der der Schiedsrichter diese Partie mit dem Endstand von 1:1 ab. Unterm Strich stand also ein Ergebnis, über das sich die Gäste wohl mehr freuten. Kottingbrunn präsentiert sich bislang im Frühjahr ganz anders als noch im Herbst und dieser Punkt wird das Team im Abstiegskampf weiter beflügeln.

Stimme zum Spiel

Markus Rühmkorf (Trainer ASK Kottingbrunn):

„Mental war der Auftaktsieg letzte Woche gegen Haitzendorf ganz wichtig. Der Heimfluch ist Geschichte und ich habe gleich gemerkt, dass da ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist. Diesen Schwung konnten wir mitnehmen. Es war eine tolle Atmosphäre in Wr. Neustadt. Vor allem mit der defensiven Leistung bin ich sehr zufrieden.“

Der Beste: Hazim Ibrahimovic (Verteidigung)

