Retz nach Rückstand noch erfolgreich!

Spielberichte

Details Montag, 18. März 2024 10:05

Sonntag Nachmittag empfing der SV Haitzendorf in der abschließenden Partie des 17. Spieltages den SC Retz. Beide Mannschaften waren mit einer Niederlage in die Frühjahrssaison gestartet. Die angereisten Gäste hatten dabei den überaus formstarken Kilbern sehr gut Paroli geboten. Daher geriet man nicht ins Grübeln und war davon überzeugt, in dieser Partie die drei Punkte nun nachholen zu können. Die Gastgeber andererseits benötigen im Abstiegskampf einen jeden Zähler wie einen Bissen Brot. Sie waren voll motiviert. Die Konkurrenz vor ihnen punktet aktuell regelmäßig. Da wollten sie nachziehen. Letztlich gelang das nicht. Die Gäste setzten sich knapp durch.

Retz dreht Match bereits vor der Pause

Rund 300 Zuschauer wurden auf die Sportanlage Haitzendorf gelockt. Trotz der Pleite vergangenes Wochenende in Kottingbrunn ist man im Vereinsumfeld noch immer vom Ligaverbleib überzeugt. Und die ortsansässigen Fans glaubten daran, dass ihre Burschen dem Favoriten ein Bein stellen können. Es sah zunächst auch ganz danach aus. Die Heimischen waren ebenbürtig und traten auch nach vorne hin mutig auf. Dieser Umstand wurde dann nach knapp einer Viertelstunde tatsächlich mit der Führung belohnt. Ein mustergültiger Angriff führte zu einer gefährlichen Flanke in den Strafraum. Daniel Murtinger wollte klären und beförderte dabei den Ball unglücklich ins eigene Tor. Es stand, anders als vor der Partie zu erwarten war, 1:0. Retz aber kam sehr schnell zurück. Gerade mal fünf Minuten später lauerte Jan Schulmeister auf der rechten Seite und bekam den Ball serviert. Mit diesem legte er noch ein paar Meter zurück, zog in den Strafraum und schloss aus spitzem Winkel stramm ins lange Eck ab. Der Ausgleich war da. Sein Teamkollege Islam Dogan legte vor der Pause sogar noch den Führungstreffer nach. Nach einem Freistoß brachte ein Gegenspieler die Wuchtel nicht unter Kontrolle. Diese landete vor den Füßen des Offensivakteurs. Der ließ sich nicht zweimal bitten und drosch das Runde aus kürzester Distanz ins Eckige. Der Jubel war groß. Man hatte die Partie gedreht. Die Anzeigetafel zeigte nun 1:2 Mit diesem Stand ging es auch in die Pause.

Keine weiteren Treffer nach Seitenwechsel

Mit Wiederanpfiff verfolgte Haitzendorf natürlich das Ziel, so schnell wie möglich den Ausgleich zu erzielen. Das Auswärtsteam aber stand in der Verteidigung stabil und machte es ihnen sehr schwer. Die defensive Abstimmung passte und der Kampf wurde mustergültig angenommen. Die Heimischen waren aktiver und taten ihr Bestes, um gefährlich zu werden. Sie hatten aber Probleme, beständig Druck aufzubauen und sich hochkarätige Chancen zu erspielen. Mitte der zweiten Halbzeit nahm das Trainerteam der Gastgeber, Gerhard Wildpert und Christian Korbel, zahlreiche Wechsel vor. Die frischen Kräfte sollten dann noch einmal für neuen Schwung sorgen. Aber letztlich bewirkten auch sie nicht, dass der Ausgleich fiel. Nachdem das Auswärtsteam ebenfalls nicht noch einmal anschrieb, pfiff der Schiedsrichter die Partie mit dem Halbzeitresultat ab. Die Kremser konnten auf der Heimfahrt den Erfolg feiern. Haitzendorf auf der anderen Seite wird sich darüber ärgern, aus dem guten Start zu wenig gemacht zu haben. Wichtige Punkte im Abstiegskampf wurden trotz Führung verspielt.

Stimme zum Spiel

Mag. Andreas Haller (Trainer SC Retz):

„Bin zufrieden. Nur die erste Viertelstunde war nicht so nach meinem Geschmack. Dann sind wir gut in der Partie gewesen. Ich finde die Offensive der Haitzendorfer stark. Aber uns ist es gestern gelungen, deren Angriffsbemühungen gut zu unterbinden.“

Der Beste: Daniel Murtinger (Verteidigung SC Retz)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.