Langenrohr siegt trotz blitzartigem Rückstand!

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 12:52

Freitag Abend trafen der SV Langenrohr und die SG Ortmann/Oed-Waldegg aufeinander. Das Heimteam freute sich auf den ersten Aufritt am eigenen Rasen. Aus den zwei Auswärtsspielen zum Start der Rückrunde konnte man nur einen Zähler mitnehmen. Letzte Woche war man bei Titelanwärter Schrems überhaupt mit 1:5 unter die Räder gekommen. Mit einem vollen Erfolg wollte man nun diese Pleite aus den Köpfen bringen. Die Gäste ihrerseits reisten aber auch nicht aus touristischen Gründen an und spekulierten ebenfalls auf einen Punktegewinn. Sie hatten zunächst auch den besseren Auftakt in der Partie. Letztlich gewannen die Heimischen aber doch klar.

Verrückter Beginn

Ungefähr 350 Zuschauer machten es sich am Sportplatz gemütlich. Die ortsansässigen Fans waren gierig. Die Winterpause dauerte lange. Und nun gab es endlich auch den ersten Auftritt ihrer Jungs zu Hause. Zunächst gab es aber keinen Grund zum Jubeln. Der Schiedsrichter pfiff die Partie an und nur knapp zehn Sekunden später lag man in Rückstand. Trainer August Baumühler traute seinen Augen nicht. Der Gegner hatte nach dem Anstoß nicht lange herumgefackelt und den Ball sehr zügig in die Tiefe gespielt. Dieser wurde weder von einem Verteidiger noch vom Goalie geklärt. So war schließlich David Gallei an die Wuchtel gekommen, umkurvte den Tormann und schob sie in den leeren Kasten. Das sollte auf diesem Niveau nicht passieren, aber die Gastgeber hatten sich zu diesem Zeitpunkt geistig offensichtlich noch nicht auf dem Rasen befunden. Umso bemerkenswerter war dann aber ihre unmittelbare Reaktion darauf. Das Team war überhaupt nicht geschockt und war auch nach dem gerade erlittenen Rückschlag sofort toll im Spiel. Die Belohnung war der Ausgleich bereits in der dritten Minute. Nach einem Angriff über die linke Seite landete das Spielgerät etwas glücklich bei Alexander Kleczkowski. Der ließ sich nicht zweimal bitten und versenkte es wuchtig im Netz. An der Reaktion der Spieler merkte man, wie sehr sie sich über das 1:1 nach diesem äußerst unglücklichen Auftakt freuten. Und sie hatten nicht genug. Stefan Nestler legte zum Ablauf der ersten zehn Minuten nach und brachte sein Team in Front. Er verwertete einen mustergültigen Pass seines Teamkollegen in die Spitze. Der platzierte Schuss landete flach direkt neben der linken Stange. Weitere Treffer sollten vor der Pause nicht mehr fallen und so ging es mit der knappen Führung für das Heimteam in die Pause.

Frühe Vorentscheidung in zweiter Hälfte

Mit dem Wiederanpfiff versuchte die SG Ortmann/Oed-Waldegg, Druck aufzubauen und schnell den Ausgleich zu erzielen. Dann wäre noch alles möglich gewesen. Aber die Gastgeber machten das sehr clever. Man kontrollierte das Spiel und in der eigenen Hälfte gab es für die gegnerischen Angreifer kein Durchkommen. Die Verteidigung stand sehr stabil. Dazu konnte man sich noch auf die vorhandene Konterstärke verlassen. Das machte es für das Auswärtsteam so schwer, das richtige Ausmaß ihrer Offensivbemühungen zu finden. Im Hinterkopf war stets, dass Langenrohr bei schnellen Gegenstößen über eine gehörige Qualität verfügt und ein weiterer Gegentreffer wohl die endgültige Vorentscheidung bedeuten würde. Obwohl man diese Umschaltmomente vermeiden wollte, ergab sich dann nach einem leichtfertigen Ballverlust exakt so eine Situation. Stürmer Emir Dilic wurde in weiterer Folge perfekt in Szene gesetzt, nahm sich die Wuchtel ideal mit und blieb dann auch im Duell mit dem vor ihm auftauchenden Torhüter cool. Sein Abschluss landete wuchtig im langen Eck. Auf den Zuschauerrängen brandete erneut Jubel auf. Die 58. Minute war zu diesem Zeitpunkt angebrochen. Und der neue Spielstand lautete somit 3:1. Die Gäste hatten an diesem Nachmittag nicht die Power, nochmals zurückzukommen. Das Heimteam spielte daher die restliche halbe Stunde relativ trocken und routiniert herunter und durfte sich so nach dem Schlusspfiff über den ersten vollen Erfolg im Frühjahr freuen.

Stimme zum Spiel

August Baumühlner (Trainer SV Langenrohr):

„Der Aussetzer ganz zu Beginn darf nicht passieren. Da gibt es keine Entschuldigung. Die Antwort der Burschen war aber umso bemerkenswerter. Toll, dass man so auf die eigenen Stärken vertraut und an sich glaubt. Der Sieg war verdient.“

Die Besten: Lukas Marschall (Abwehr SV Langenrohr) und Fabio Rumpler (Mittelfeld SV Langenrohr)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.