SKN Juniors gewinnen ohne Gegentor!

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 13:01

Freitag Abend empfingen die SKN St. Pölten Juniors die SG Rohrbach/St. Veit. Die Hauptstädter konnten sich über die dritte Heimpartie in Folge zum Start der Rückrunde freuen. Während das Team den Auftakt gegen Zwettl gewann, verlor man am vergangenen Spieltag gegen Scheiblingkirchen. Die Gäste andererseits waren bislang im Frühling noch ungeschlagen. Vier Punkte wurden in den ersten beiden Matches erbeutet. Dementsprechend selbstbewusst ging man in dieses Auswärtsmatch. Dieses Mal blieb der Verein aber hinter den Erwartungen zurück. Als Folge davon verließ man den Rasen nach dem Schlusspfiff mit einer Niederlage.

Vorentscheidung schon vor Seitenwechsel

Rund 110 Zuschauer läuteten ihr Wochenende mit dem Besuch der Sportanlage Stattersdorf ein. Sie erwarteten eine spannende Partie, trafen hier doch zwei Teams aus dem Mittelfeld der Tabelle aufeinander. Und die Heimmannschaft hatte tatsächlich die Chance, mit einem vollen Erfolg am Gegner vorbeizuziehen. Dementsprechend motiviert betraten die Spieler vor heimischer Kulisse den Rasen. von Beginn weg waren sie mit Gästen konfrontiert, denen man das Selbstvertrauen aufgrund des starken Frühjahrsstarts anmerken konnte. Die ersten 25 Minuten waren recht ausgeglichen. Dann aber legten die Juniors vor. Clinton Osaro traf und brachte sein Team auf die Siegerstraße. Nach einem Eckball hatte er den Ball in den Kasten gelenkt. Mit dem Momentum auf ihrer Seite agierten die Hauptstädter sehr clever und erhöhten in weiterer Folge aus einem Freistoß sogar auf 2:0. Pünktlich zum Ablauf der ersten halben Stunde überwand Yervand Sukiasyan den gegnerischen Goalie mit einem sehenswerten Versuch und sorgte noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Mit dem Stand ging es auch in die Kabinen.

Zweite Hälfte torlos

Nach dem Wiederanpfiff ging es für die SG Rohrbach/St. Veit darum, mit einem schnellen Anschlusstreffer die Spannung wieder zurückzubringen. Das Team probierte, die Heimischen in Bedrängnis zu bringen. Man war vielleicht auch das etwas aktivere Team. So richtig beständig konnte man aber keinen Druck aufbauen. Die Juniors ließen die Gäste zwar das Spiel machen, hinten aber stand man sicher und schaltete durch geschicktes Defensivverhalten die angreifenden Offensivakteure aus. Die Schotten waren dicht. Und wenn der Gegner doch mal durchkam, sorgte der Goalkeeper dafür, dass das Runde nicht im Eckigen landete. Letztlich pfiff der Schiedsrichter unter Berücksichtigung einer kurzen Nachspielzeit, in der Torschütze Clinton Osaro für ein Foul noch die Rote kassierte, das Match ab. Die Juniors haben somit sechs Punkte aus den drei Heimspielen zum Auftakt der Frühjahrssaison geholt. In der nächsten Runde geht man daher erneut auf der eigenen Anlage als Favorit gegen Tabellenschlusslicht Waidhofen in die Partie.

Stimme zum Spiel

Dalibor Bajic (Co-Trainer SKN St. Pölten Juniors):

„Vor allem in der Abwehr war das heute sehr stark. Und dieses Mal haben wir unsere Standards sehr effektiv genutzt, um anzuschreiben. Das ist unter der Woche intensiv trainiert worden. Schön, wenn es dann tatsächlich so aufgeht.“

Der Beste: Julian Wurzer (Mittelfeld SKN St. Pölten Juniors)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.