Leader Korneuburg kehrt umgehend auf die Siegerstraße zurück!

Details Samstag, 23. März 2024 14:07

Freitag Abend begrüßte Tabellenführer SC Sparkasse Korneuburg mit dem SV Haitzendorf den Vorletzten der Tabelle. Die Vorzeichen waren also eindeutig geklärt. Der Titelkandidat musste in dieser Partie aber beweisen, dass er auch eine Niederlage gut verdauen kann. Das ist ja in der Saison erst drei Mal passiert. Von dem her war es interessant zu beobachten, wie der Gastgeber auf die Pleite letzte Woche in Kilb reagieren würde. Das Auswärtsteam andererseits wollte sich mit aller Kraft dagegenstemmen. Den Verantwortlichen war klar, dass eine äußerst schwierige Aufgabe wartete. Letztlich wurde der Favorit seiner Rolle gerecht und gewann klar mit 4:0.

Hauchdünne Führung der Heimmannschaft zur Pause

Die druckmittel.at-Arena wurde von rund 300 Zuschauern aufgesucht. Die ortsansässigen Fans glaubten fest daran, dass sich ihre Jungs diese Woche wieder von der gewohnten Seite präsentieren und über drei Punkte jubeln dürfen. Sie sollten für ihr Kommen tatsächlich belohnt werden. Auch wenn die erste Hälfte doch relativ knapp war. Der angereiste Abstiegskandidat machte seine Sache vor allem zu Beginn sehr brav. Die Anweisungen des Trainerteams wurden konsequent umgesetzt. Die Verteidigung stand und deshalb war es für die gegnerischen Offensivakteure sehr schwer, sich durch die gestaffelten Abwehrreihen durchzukombinieren. Die stetigen Bemühungen sollten aus Sicht der Korneuburger dann aber doch noch vor dem Seitenwechsel belohnt werden. Es war die 26. Minute angebrochen, als Fabian Matula sein Team in Führung brachte. Es war das Premierentor des Stürmers in einem Bewerbsspiel. Der Tscheche vollendete einen rasch vorgetragenen Angriff und lenkte den Ball ins Tor. Der Jubel auf der Tribüne war groß. Die Jungs von Trainer Gerald Schalkhammer hatten die passende Reaktion auf die Niederlage gegen Kilb gezeigt und gingen zu einem mental guten Zeitpunkt noch vor der Pause in Front. 1:0 stand es auch zur Halbzeit.

Tabellenführer verschönert die Tordifferenz

Mit dem Wiederanpfiff stand die Partie dann endgültig ganz im Zeichen des Favoriten. Bereits in der 49. Minute war die Vorentscheidung gefallen. Die Haitzendorfer versuchten, aus der Abwehr heraus einen kontrollierten Angriff aufzubauen. Sie scheiterten aufgrund eines leichtfertigen Ballverlusts aber daran. Der Tabellenführer schaltete blitzschnell um und die flache Hereingabe wurde von Tobias Böhm schließlich unglücklich ins eigene Tor befördert. Die Korneuburger durften sich nach dem Seitenwechsel also über einen gelungenen Start freuen und lagen nun mit zwei Toren voran. Das sorgte für klare Verhältnisse und ermöglichte dem Titelanwärter nun, das Match kontrolliert zu Ende zu spielen. Man musste kein unnötiges Risiko mehr eingehen und ließ den Gegner laufen. Die Minuten vergingen. Und in der Endphase legte man dann sogar noch mal nach. Michael Endlicher stellte seine Offensivqualitäten unter Beweis und trug sich mit einem Doppelpack in die Schützenliste ein. Zunächst stieg er nach einem Eckball hoch und köpfte den Ball in den Kasten. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte er schließlich in der 82. Minute. Sein Team löste eine Situation an der rechten Seitenlinie auf engstem Raum mit sehenswertem Kurzpassspiel und dem Mittelfeldspieler war es vergönnt, die Wuchtel über die Linie befördern zu dürfen. Die Zuschauer konnten hochzufrieden sein. Dementsprechend euphorisch war die Stimmung auf der Tribüne bis zum Schlusspfiff. Die Korneuburger stellten erneut ihre Heimstärke unter Beweis und lachen weiter von der Tabellenspitze.

Stimme zum Spiel

Gerald Schalkhammer (Trainer SC Sparkasse Korneuburg):

„Erste Halbzeit war ich noch nicht hundertprozentig zufrieden. Nach der Pause haben das die Burschen dann sehr gut gemacht. Wir haben mehr oder weniger nichts zugelassen. Nächste Woche geht es nach Neustadt. Da müssen wir an die zweite Hälfte anschließen, um dort bestehen zu können.“

Der Beste: Michael Endlicher (Mittelfeld SC Sparkasse Korneuburg)

