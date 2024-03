Kottingbrunn hat wieder seine Heimstärke!

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 13:37

Freitag Abend ging das Spiel ASK Kottingbrunn gegen UFC St. Peter/Au über die Bühne. Der Erstgenannte präsentiert sich im Frühjahr nun ganz anders als noch im Herbst. Starke vier Punkte konnte man bislang einfahren. Mit entsprechend viel Selbstvertrauen wurden die Gäste empfangen. Auch diese reisten mit einer äußerst breiten Brust an, wurde am vergangenen Spieltag doch Waidhofen mit einer Packung nach Hause geschickt. Dieses Mal allerdings mussten sie sich geschlagen geben. Das Heimteam setzten sich aufgrund einer starken Leistung in der Defensive durch und prolongierten die Serie an ungeschlagenen Spielen in der Rückrunde.

Knappes 1:0 zur Pause

Rund 60 Zuschauer beschlossen, die Partie in der Gruabn zu besuchen. Schade, dass die bemerkenswerten Auftritte ihrer Jungs im neuen Jahr noch nicht mehr Heimfans ins Stadion locken. Aber wenn sie weiter so agieren wie in den ersten beiden Spielen, wird es wohl nur eine Frage der Zeit sein. Und auch mit diesem Match lieferten die Burschen von Trainer Markus Rühmkorf den ortsansässigen Anhängern ein weiteres Argument dafür, zukünftig dem Team wieder häufiger auf die Beine zu schauen. St. Peter hatte zwar den etwas besseren Start und konnte die ersten gefährlichen Szenen verbuchen, dann aber kämpfte sich der ASK immer besser in die Partie hinein. Man merkte, dass der Gastgeber in der letzten Heimpartie dem Fluch aus dem Herbst ein Ende setzte und da endlich den ersten Dreier in dieser Saison vor den eigenen Zuschauern feiern konnte. Die Mannschaft präsentiert sich nun ganz anders. Eine Einheit steht auf dem Feld. Belohnt wurde dieses Auftreten dann schließlich in der 25. Minute. Stürmer Robert Ardelean traf erneut. Und scorte somit bis dato in jedem Rückrundenmatch. Nach dem Ausgleichstreffer gegen Neustadt sorgte er dieses Mal für den Führungstreffer. Einen schön vorgetragenen Angriff mit einem öffnenden Pass in die Tiefe schloss er dabei staubtrocken ab. Weitere Tore fielen trotz Bemühungen auf beiden Seiten zunächst nicht. Mit dem äußerst knappen Zwischenergebnis ging es in die Kabinen.

Späte Entscheidung in zweiter Hälfte

Nach Wiederanpfiff war das Duell vor allem von der Spannung geprägt. St. Peter glaubte daran, die Partie noch drehen zu können. Das Team hatte ja letztes Wochenende gegen Waidhofen gezeigt, dass man in der Lage ist, ordentlich Torchancen herauszuspielen. In dieser Partie wollte es nicht so richtig klappen. Und wenn die Offensivakteure dann mal durchkamen, scheiterte man vor dem Tor entweder an sich selbst oder Kottingbrunns Torhüter Harald Otto vereitelte die Möglichkeit. Aber generell kann man sagen, dass die Burschen von Trainer Markus Rühmkorf an diesem Abend defensiv ihren Job sehr solide erledigten und die Abwehr größtenteils stabil stand. Das Heimteam wartete geduldig auf gute Gelegenheiten. Diese ergaben sich natürlich. So auch in der 78. Minute. Lukas-Stefan Werber war es vorbehalten, endgültig für klare Verhältnisse zu sorgen. Nachdem er den Ball unter Kontrolle gebracht hatte, versenkte er ihn wuchtig im Kasten. Das 2:0 war geschafft und der Sieg eingetütet. Die Heimischen spielten die Zeit runter. Das letzte Highlight war der Platzverweis für Gästespieler Mario Saraf. Nach wiederholtem Foulspiel wurde er vom Platz gestellt. Nach dem Schlusspfiff fielen sich die Spieler des Heimteams in die Arme. Der Aufwärtstrend wurde bestätigt. Und nach dem zweiten Sieg in Folge auf der eigenen Anlage werden die Gegner zukünftig wieder mit einer Menge Respekt in die Gruabn reisen. Kottingbrunn ist endgültig zurück.

Stimme zum Spiel

Markus Rühmkorf (Trainer ASK Kottingbrunn):

„Toll, wie sich das Team bislang in der Rückrunde präsentiert. Wir haben gewusst, dass die Jungs Qualität haben. Und jetzt wird sie beständig auf den Rasen gebracht. Schön auch, dass sich mit Robert Ardelean ein Eigenbauspieler so in den Vordergrund spielt. Er ist für die Verteidiger immer lästig und schwer zu verteidigen.“

Der Beste: Robert Ardelean (Stürmer ASK Kottingbrunn)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.