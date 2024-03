Gloggnitz bremst direkten Konkurrenten aus!

Spielberichte

Samstag Nachmittag stieg mit dem Schlager SV Gloggnitz gegen SCU-GLD Kilb das absolute Highlight der Runde. Die Gäste hatten vor dieser Partie nach einer unglaublichen Serie und dem Erfolg gegen Tabellenführer Korneuburg sogar zur Spitzengruppe aufgeschlossen. Dadurch wurde aus dem Drei- nun tatsächlich ein Vierkampf um den Titel. Die Heimischen wollten dem angereisten Team die Grenzen aufzeigen. Verzichten mussten sie dabei auf Stefan Ofner, der sich am vergangenen Spieltag schwer verletzt hatte. Die Mannschaft ging mit der Situation toll um, bot eine äußerst starke Leistung und setzte sich schließlich durchaus verdient mit zwei Toren Differenz durch.

Gewaltschuss zum 1:0

Rund 400 Zuschauer strömten in die Krammer-Arena. Nach den schrecklichen Bildern vom letzten Freitag, die dafür sorgten, dass Trainer Thomas Eckbauer längere Zeit auf einen absoluten Leistungsträger verzichten muss, erwarteten sich die ortsansässigen Fans, dieses Mal wieder mit sehenswertem Fußball verwöhnt zu werden. Der charakteristische Tempofußball inklusive turboartigem Umschaltspiel macht süchtig und dem fieberten die Anhänger der Gloggnitzer entgegen. Die Führung der Gastgeber sollte dieses Mal aber auf anderem Wege fallen. Nur vier Minuten waren gespielt, als das Heimteam einen Freistoß zugesprochen bekam. Relativ zentral, aber aus großer Entfernung. Es waren sicher mehr als 25 Meter. Für Goalgetter Josef Pross ist das dennoch kein Grund, es nicht direkt zu probieren. Und der Mut machte sich bezahlt. Der kurz abgespielte Ball wurde vom Stürmer perfekt getroffen und sauste dann eventuell leicht abgefälscht flach am staunenden Torhüter vorbei ins lange Eck. Die Zuschauer tobten und freuten sich darüber, dass ihre Jungs in Front lagen. Im Anschluss daran bekamen sie ein Spiel von absoluten Topmannschaften zu sehen, die eine hohe Intensität abliefern können und das auch taten. Nach rund einer halben Stunde hatte Kilb eine sehr gute Chance zum Ausgleich, die aber nicht verwertet wurde. Nur ein paar Minuten später traf Gloggnitz durch Ömer Özbek lediglich die Latte. So ging es mit der knappen Führung in die Kabine.

Frühe Vorentscheidung in zweiter Hälfte

Auch nach dem Seitenwechsel bekamen die Zuschauer weiter eine hochklassige Partie zu sehen. Wie bereits im ersten Durchgang hatten die Gastgeber aber auch nun den besseren Start. Noch keine Viertelstunde war vergangen, als sie nachlegten und den Vorsprung erhöhten. Erneut sollte es Josef Pross sein, der den Deckel draufmachte. Nach einer langen Flanke in den Strafraum wurde die Wuchtel zurückgelegt. Da lauerte der Paradestürmer. In seiner unnachahmlichen Art ließ er sich nicht zweimal bitten, sagte artig Danke und versenkte das Spielgerät. Für klare Verhältnisse war endgültig gesorgt. Die Kilber versuchten natürlich alles, um noch einmal zurückzukommen. Das liegt in ihrer DNA. Wer Trainer Milan Vukovic kennt, der weiß, dass der Ausdruck „aufgeben“ in seinem Wortschatz nicht existiert. An diesem Tag aber stand die Abwehr der Heimischen bombensicher. Die Abstimmung passte, Räume wurden eng gemacht und auch körperlich wurde alles in die Waagschale geworfen, was man zu bieten hatte. Dementsprechend gab es kein Durchkommen für die Gäste. Die Burschen von Coach Thomas Eckbauer spielten clever die Zeit runter. Mit dem Wissen, jederzeit für einen gefährlichen Konter gut zu sein, funktioniert das natürlich leichter. Letztlich sollte auf keiner Seite ein weiteres Tor fallen. So pfiff der Schiedsrichter nach einer kurzen Draufgabe mit dem Endstand von 2:0 ab. Der Gastgeber schüttelte einen direkten Konkurrenten ab und kristallisiert sich als härtester Herausforderer von Tabellenführer Korneuburg raus. Am Dienstag wird die Partie bei Ortmann zu Ende gespielt. Da liegt man auch mit 1:0 in Front. Bei einem Sieg wäre Gloggnitz gerade mal einen Punkt hinter dem Leader. Von dem her scheint für das Team in der Saison nach wie vor alles möglich.

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Ein tolles Ausrufezeichen meiner Jungs! Alle haben für Stefan Ofner gespielt und wollten für ihn einen Sieg einfahren. Schön, dass es uns gelungen ist. Ich bin sowohl mit der Performance im Angriff als auch in der Verteidigung sehr zufrieden. Vor allem defensiv war das eine Bombenleistung.“

Die Besten: Josef Pross (Stürmer SV Gloggnitz), Ömer Özbek (Mittelfeld SV Gloggnitz)

