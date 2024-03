Wr. Neustadt siegt nach Rückstand auf letzten Metern!

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 10:53

Samstag Nachmittag empfing der SC Retz den SC Fortuna Wr. Neustadt. Das Heimteam schien für diese schwere Aufgabe bereit zu sein. Am letzten Spieltag hatte man gegen Haitzendorf die ersten drei Punkte im Frühjahr geholt. Die Gäste waren in der Rückrunde bislang überhaupt noch ungeschlagen. Gegen Kottingbrunn reichte es zwar zuletzt nur zu einem Unentschieden, aber insgesamt merkt man, dass der Ex-Bundesligist schon auf einem guten Weg ist. Die Zuschauer bekamen eine sehr kampfbetonte Partie zu sehen, in der letztlich das Auswärtsteam erfolgreich blieb.

Retz legt vor

Ungefähr 350 Fußballbegeisterte beschlossen, das Aufeinandertreffen live vor Ort zu verfolgen. Die ortsansässigen Fans statteten dem Sportplatz einen Besuch in der Hoffnung ab, dass ihr Team die gewohnte Heimstärke auf den Rasen bringt. Von Beginn weg bekamen sie ein Match zu sehen, dass von Einsatz und Körperlichkeit geprägt war. Beide Mannschaften riefen alles ab, was sie zu bieten haben. Die Akteure fighteten um jeden Zentimeter. Gespielt wurde aber auch. Und für die ersten gefährlichen Aktionen vor dem gegnerischen Tor sorgte eher das angereiste Team. Etwa 25 Minuten waren absolviert, als dann aber auch die Retzer besser ins Spiel fanden. Zunächst scheiterte man noch mit einer tollen Gelegenheit. Nach rund einer halben Stunde fiel aber tatsächlich die Führung. Die Neustädter konnten im Sechzehner den Ball nicht klären. Die Wuchtel fiel Manuel Maurer vor die Beine. Der zog humorlos aus spitzem Winkel ab und hämmerte den Ball ins Netz. Auf der Tribüne brandete Jubel auf. Die Anzeigetafel wurde auf 1:0 eingestellt. Mit diesem Stand ging es auch in die Kabinen.

Goalgetter dreht die Partie

Nach dem Seitenwechsel kehren die Jungs von Trainer Christoph Stifter mit dem klaren Auftrag auf den Rasen zurück, so schnell wie möglich auszugleichen. Dieses Vorhaben wurde perfekt umgesetzt. Gerade mal fünf Minuten waren gespielt, als Christopher Tvrdy erneut seine Striker-Qualitäten unter Beweis stellte. Nach seinem Traumtor gegen Kottingbrunn letzte Woche übernahm er diese Woche wieder eine hohe Hereingabe direkt und versenkte sie sehenswert im Kasten. Jetzt sollte wieder alles möglich sein. Dementsprechend wurde auch in dieser zweiten Halbzeit jedem Ball nachgegangen und der Körper in den Zweikämpfen hineingestellt. Eine knappe Viertelstunde war nach Wiederanpfiff gespielt, als der Retzer Niklas Hacker zum zweiten Mal zu hart einstieg und folglich mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Nun schlug das Pendel also endgültig in Richtung der Gäste aus. Die Heimischen hielten zwar weiterhin gut dagegen, aber es war zu erwarten, dass der Ex-Bundesligist mit seiner spielerischen Qualität und individuellen Klasse die numerische Überlegenheit doch noch in einen weiteren Treffer ummünzen wird können. In der 73. Minute verwies zunächst das Schiedsrichterteam Trainer Christoph Stifter aufgrund wiederholter Kritik von der Betreuerbank. Sein Co Kevin Kinker war bereits knapp vor dem Pausenpfiff ausgeschlossen worden. Die Gäste ließen sich davon nicht beirren und schließlich gelang es ihnen tatsächlich noch, die Überzahl zu nutzen und den Sieg einzutüten. In der unmittelbaren Schlussphase netzte natürlich, könnte man schon fast sagen, erneut Christopher Tvrdy. Einen hohen Ball in die Tiefe nahm er ideal im Lauf mit und platzierte den Schuss dann noch optimal an die linken Innenstange, von der die Wuchtel dann im Netz landete. Das sollte sein vierter Treffer in der dritten Frühjahrspartie sein. Der Jubel war riesengroß. Die Retzer hatten danach auch mit einem Mann weniger sogar noch Chancen auf den Ausgleich. Aber letztlich wollte das Runde nicht nochmal ins Eckige. Und so pfiff der Referee mit dem Endstand von 1:2 ab. Man kann davon ausgehen, dass auf der Heimreise von Wr. Neustadt entsprechend gute Stimmung geherrscht hat.

Stimme zum Spiel

Christoph Stifter (Trainer SC Fortuna Wr. Neustadt):

„Ich bin zufrieden. Das war eine äußerst intensive Partie mit sehr, sehr vielen Zweikämpfen. Meine Burschen haben den Kampf angenommen. Auch die notwendigen Meter wurden konsequent zurückgelegt. So war der Sieg doch noch möglich!“

Die Besten: Christopher Tvrdy (Stürmer SC Fortuna Wr. Neustadt), Manuel Kassal (Torhüter SC Fortuna Wr. Neustadt)

