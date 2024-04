Ineffizienz verhindert Korneuburger Sieg!

Spielberichte

Freitag Abend empfing der SC Sparkasse Korneuburg die SKN St. Pölten Juniors. Das Heimteam ging als Tabellenführer in die Partie. Am vergangenen Spieltag hatte man in Zwettl trotz des Rückstands zur Pause noch einen Kantersieg gefeiert. Man hatte sich schließlich also keine Blöße gegeben und der Weg zum Meistertitel wurde in den letzten Runden konsequent zurückgelegt. Nun ging es also darum, nachzulegen und auch gegen die Hauptstädter einen Dreier einzufahren. Die Gäste aber warfen defensiv alles rein und entführten am Ende tatsächlich einen Punkt.

Keine Treffer im ersten Durchgang

Rund 180 Zuschauer strömten in die druckmittel.at-Arena. Die ortsansässigen Fans taten dies in Erwartung des nächsten überzeugenden Auftritts ihrer Jungs. Es schien zunächst auch so, als würde das Match ganz nach ihrem Geschmack verlaufen. Die Hausherren übernahmen von Beginn weg das Kommando. Sie waren das aktivere Team und gaben das Tempo vor. Auch der Spielwitz passte. Man agierte selbstbewusst und erarbeitete sich kreativ diverse Möglichkeiten. Der Ball lief wie gewünscht am Schnürchen. Aber ein wesentlicher Faktor fehlte. Die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Es wollte einfach nicht gelingen, das Runde im Eckigen unterzubringen. Oft hilft dann mal eine Standardsituation als Dosenöffner. Selbst diese Option sorgte nicht dafür, doch noch vor dem Seitenwechsel in Führung zu gehen. Da auch das Auswärtsteam nicht in der Lage war, eine der wenigen Konterchancen erfolgreich abzuschließen, ging es torlos in die Kabinen.

Favorit gleicht überraschenden Rückstand aus

Nach Wiederanpfiff wollten die Burschen von Coach Gerald Schalkhammer endlich die notwendige Effektivität an den Tag legen. Aber es änderte sich wenig. Die Gäste lieferten erneut eine beherzte Defensivleistung. Und hatten in brenzligen Situationen auch das notwendige Glück auf ihrer Seite. Und wie so oft im Fußball geschah dann ein typisches Phänomen. Die Tore, die man nicht schießt, erhält man! In der 70. Minute folgte tatsächlich die Höchststrafe für die Heimischen. Auf äußerst kuriose Art und Weise noch dazu. Ein Korneuburger Verteidiger und der Goalie waren sich nicht im Klaren darüber, wer den Ball klärt. Valentin Dieser ging dazwischen und spitzelte das Spielgerät am verdutzten Torhüter vorbei über die Linie. Unglaublich! Plötzlich lag man tatsächlich sogar 0:1 zurück. Aber der Titelanwärter agierte äußerst professionell und ließ die Köpfe nicht hängen. Die Mannschaft zeigte Mentalität. Und so schaffte man es dann echt sogar, auch einmal eine Gelegenheit erfolgreich fertigzuspielen. Julian Küssler verwertete eine Hereingabe von der rechten Seite entschlossen. Der Ausgleich war geschafft. Mehr wollte dann aber nicht mehr gelingen. Wichtige Punkte im Kampf um den Titel wurden liegengelassen. Das hatte man sich vor allem selbst und dem fehlenden Killerinstinkt in der ersten Halbzeit zuzuschreiben.

Stimme zum Spiel

Gerald Schalkhammer (Trainer SC Sparkasse Korneuburg):

„Leider haben wir vor allem am Beginn zu viele Chancen liegengelassen. In den ersten zehn Minuten hatte ich drei tolle Möglichkeiten gezählt. Aber solche Tage gibt es leider. Nach dem Ausfall von Lorenz Grabovac knapp vor der Pause ist dann der Fluss überhaupt weniger geworden. Ein äußerst wichtiger Mann für uns. Wir hoffen, dass er nicht lange ausfällt. Wenigstens konnten wir noch den Punkt retten.“

Der Beste: Armin Mujakic (Angriff SC Sparkasse Korneuburg)

