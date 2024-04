Scheiblingkirchen macht einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt!

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 12:27

Freitag Abend ging das Duell ASK Kottingbrunn gegen USV Scheiblingkirchen-Warth über die Bühne. Das Duell der Nachzügler war mit Spannung erwartet worden. Die zwei Mannschaften befinden sich zwar nach wie vor in den hinteren Regionen der Tabelle. Aber beide Teams sind in den vergangenen Wochen gut in Schwung gekommen und möchten den Ligaverbleib jedenfalls und so schnell wie möglich sicherstellen. Die Gastgeber haben im Frühjahr auch ihre Heimstärke wiederentdeckt. Dieses Mal mussten sie sich am Ende aber doch geschlagen geben.

Torlos in die Pause

Rund 350 Zuschauer fanden sich am Sportplatz ein. Die lokalen Anhänger waren nach dem 4:2 Kantersieg gegen Schlusslicht Waidhofen sehr optimistisch eingestellt. Nun sollte der nächste Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten eingefahren werden, um sich endgültig Luft zu verschaffen. Aber das gleiche Ziel verfolgte das angereiste Team. Die Jungs von Trainer Daniel Kohn hatten am letzten Samstag sogar die überaus starken Kilber gebogen. Mit entsprechend viel Selbstvertrauen reisten sie an. Obwohl also beide Vereine mit einer breiten Brust ausgestattet waren, legten sie den Fokus vor allem darauf, defensiv sicher zu stehen. Keiner wollte dem anderen einen einfachen Treffer schenken. Schnelle Umschaltmomente sollten jedenfalls vermieden werden. Von dem her war es keine Überraschung, dass sich die zwei Mannschaften gegenseitig neutralisierten. Niemand konnte im Ansatz gefährliche Szenen erfolgreich fertigspielen. Daher ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Heimische lassen sich überrumpeln

In der Pause ging es sowohl für Kottingbrunn als auch für Scheiblingkirchen-Warth darum, die Batterien wieder aufzuladen. Ein weiterer intensiver Durchgang wartete auf die Akteure. Und man musste von Anfang an voll da sein. Die Gäste waren das sprichwörtlich. Nur Sekunden nach dem Wiederanpfiff gingen sie tatsächlich in Front. Gino Linhart gelang der äußerst wichtige Führungstreffer. Er kam nach einem Pass in den Rückraum an die Wuchtel und ließ dem gegnerischen Goalie letztlich keine Chance. Der ASK war also auf dem falschen Fuß erwischt worden, geistig scheinbar noch nicht wieder voll anwesend. Das wurde beinhart bestraft. Die Hausherren schafften es in weiterer Folge dann, den Rückschlag recht schnell zu verdauen und sich wieder in die Partie hineinzukämpfen. Die Abwehr stand. Aber offensiv konnte man nicht so richtig überzeugen. Man tat sich schwer, Abschlussmöglichkeiten zu kreieren. Und die wenigen Halbchancen, die man sich erarbeite, konnten einfach nicht in Tore umgemünzt werden. Das Auswärtsteam stand einfach zu sicher. Daher entführte es schließlich auch die drei Punkte und schüttelte einen direkten Konkurrenten ab. Sogar der Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle ist nun geschafft!

Stimme zum Spiel

Daniel Kohn (Trainer USV Scheiblingkirchen-Warth):

„Sehr, sehr wichtig! In der Partie wurden sechs Punkte vergeben. Wir waren von Beginn weg die aktivere Mannschaft und konnten mehr Ballbesitz aufweisen. Die Gewissheit, das Spiel zu kontrollieren, hat uns Selbstvertrauen gegeben. Und mit entsprechend viel Elan sind wir nach dem Seitenwechsel auf den Rasen zurückgekehrt. Schön, dass das umgehend mit dem Siegestor belohnt wurde.“

Der Beste: Gino Linhart (Mittelfeld USV Scheiblingkirchen-Warth)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.