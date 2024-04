St. Peter meldet sich imposant zurück!

Spielberichte

UFC St. Peter/Au begrüßte Samstag Nachmittag ASV EATON Schrems zum Duell. Die Ersteren zählen in der aktuellen Saison noch immer zu den heimstärksten Mannschaften. In den letzten zwei Partien auf der eigenen Anlage konnte man zwar keinen Dreier einfahren. Gegen Retz reichte es aber immerhin zu einen Remis und gegen Titelanwärter Gloggnitz musste man sich auch nur äußerst knapp geschlagen geben. Nichtdestotrotz wollte man nun seinen Fans nach insgesamt fünf sieglosen Spielen endlich wieder einen vollen Erfolg schenken. Das gelang am Ende trotz anfänglichem Rückstand in beeindruckender Manier.

Führung des Favoriten

Etwas mehr als 250 Zuschauer machten einen Abstecher auf den Sportplatz UFC St. Peter/Au. Sie spekulierten darauf, dass den angereisten Gästen ein Bein gestellt wird. Das Team aus den Top Drei hatte am vergangenen Wochenende den Schlager gegen Wr. Neustadt verloren. Nun ging es darum, sofort wieder auf die Siegerstraße zurückkehren, um sich im Kampf um die Meisterschaftskrone nicht abhängen zu lassen. Clemens Seidl brachte seinen Club in der 20. Minute auch etatmäßig in Führung. Nach wunderschönem Kurzpassspiel auf der rechten Seite wurde der Torschütze ideal in Szene gesetzt. Das Tiki Taka war einfach zu stark gespielt, als dass St. Peter es unterbinden hätte können. Final behielt der Schremser die Nerven und schob die Wuchtel flach am Goalie vorbei ins lange Eck. Die Führung war geschafft. Die Hausherren aber ließen sich durch den Rückstand nicht beirren und hielten in weiterer Folge wieder gut dagegen. So blieb man im Spiel und ging gerade mal mit einem knappen Rückstand in die Kabinen. Alles war noch möglich.

Heimische trumpfen auf

Nach dem Seitenwechsel stand das Match ganz im Zeichen der Gastgeber. Vor allem ein Mann stahl allen anderen Akteuren die Show. David Zefi. Rund eine Viertelstunde war in der zweiten Halbzeit gespielt, als der Goalgetter genau da stand, wo er eben zu sein hat. Eine scharfe Hereingabe von der linken Seite fand punktgenau den Weg zu ihm. Am Fünfer lauernd stoppte er den Ball und drosch ihn ohne Probleme ins Gehäuse. Euphorischer Jubel war die Folge. Der Ausgleich war da! Aber der Striker hatte noch nicht genug. Mal auf den Geschmack gekommen packte er nur Minuten später einen sehenswerten Alleingang aus, den er dann auch noch perfekt abschloss. Das Stadion bebte! Der Titelanwärter war auf dem falschen Fuß erwischt worden. Er ließ in dieser Phase die notwendige Konsequenz und Gegenwehr vermissen. Und das wird in dieser Liga eiskalt bestraft. Schrems schaffte es in weiterer Folge auch nicht, dem Spiel nochmals eine Wende zu geben. Die Hausherren agierten an diesem Nachmittag zu stark und krönten ihre herausragende Leistung in der Nachspielzeit tatsächlich sogar noch mit dem 3:1. Jan Gerg behielt die Nerven, als er alleine auf den gegnerischen Goalie zulief und setzte so den Schlusspunkt. St. Peter/Au hatte mal wieder bewiesen, dass man sich zu Hause vor niemandem verstecken muss und jeder gebogen werden kann.

Stimme zum Spiel

Anton Saric (Trainer UFC St. Peter/Au):

„Wir waren schon in der ersten Halbzeit richtig gut in der Partie. Da konnten wir uns noch nicht belohnen. Aber die Burschen haben die Köpfe nicht hängen lassen und sich dann belohnt. Körperlich und von der Physis her gehören wir meiner Meinung nach sowieso zu den stärksten Mannschaften. Der Sieg war am Ende absolut verdient. Jetzt können wir mit einer breiten Brust in die Cup-Partie gegen Ebreichsdorf gehen. Auf das freuen wir uns schon alle!“

Die Besten: Paul Nagelstrasser (Mittelfeld St. Peter/Au), David Zefi (Sturm St. Peter/Au)

