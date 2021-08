Langenrohr teilt wieder die Punkte

Details Samstag, 21. August 2021 10:56

Schon in der Vorwoche musste sich der SV Langenrohr mit einem Unentschieden in Kottingbrunn begnügen. Beim ersten Heimauftritt in der neuen Landesliga-Saison teilte Langenrohr erneut die Punkte. Beim 1:1 gegen den SC Zwettl sorgte Neuzugang Emir Dilic zwar für die Führung, die Waldviertler glichen durch einen Freistoß von Bernhard Hahn aber zum 1:1-Endstand aus. Beide Teams sind damit noch ungeschlagen.

Vier Punkte nach zwei Spielen - in Zwettl ist man mit dem Saisonstart mehr als zufrieden. Vor allem deshalb, weil die Vorbereitung nicht nach Wunsch ablief. In Langenrohr ist man mit den beiden Unentschieden zum Auftakt natürlich nicht zufrieden. Doch wie war es zum 1:1 der beiden Teams gekommen:

In Durchgang eins übernahmen die Gäste aus Zwettl das Kommando. Wie schon in der Vorwoche gegen Retz präsentierten sich die Waldviertler spritzig, körperlich extrem präsent. "Da hatten wir auch Glück, Zwettl hatte zwei Top-Chancen." Doch die Gäste verschonten Langenrohr, so ging es ohne Treffer in die Pause. Nach dem Seitenwechsel sollte es aber gleich Schlag auf Schlag gehen: Zunächst war es Emir Dilic, der im Rutschen den Ball zum 1:0 über die Linie brachte. "Da hatten wir eine echt gute Druckphase. Doch leider haben wir genau da den Gegentreffer einstecken müssen", so Langenrohrs Trainer August Baumühlner.

Hahn mit dem Ausgleich

Bernhard Hahn zimmerte einen Freistoß zum 1:1 in die Maschen. In der Folge drängte Langenrohr auf die neuerliche Führung. Zwettl sah sich immer weiter in die Defensive gedrängt. Auch da sah man Parallelen zum Spiel der Vorwoche. Körperlich reicht es bei Zwettl noch nicht für 90 Minuten. "Wir sind am letzten Zahn unterwegs", so Zwettls Helmut Lamatsch. Doch die Gäste verteidigten mit allen Mitteln, brachten das 1:1 über die Zeit. "Wir können mit dem Punkt einfach nicht zufrieden sein. In der zweiten Halbzeit müssen wir das Spiel einfach gewinnen. Sieht man aber alles zusammen, war das Remis sogar in Ordnung", ärgerte sich Baumühlner.

Die Besten:

Langenrohr: Markus Geppl (Verteidiger).

Zwettl: Kilian Bayer (Verteidiger), Alex Vogl (Verteidiger).

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!