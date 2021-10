Ortmann und St. Pölten trennen sich freundschaftlich

Details Samstag, 16. Oktober 2021 18:32

Knapp über 200 Zuschauer kamen am Freitag Abend auf den Sportplatz in Ortmann, um sich das Landesliga-Duell gegen die Juniors aus St. Pölten anzusehen. Sie sollten ein spannendes Duell auf sehr gutem Niveau erleben, dass dank der Treffer von Mario Vucenovic und Julian Salamon mit 1:1 endete. Ein Ergebnis, mit dem beide Teams leben können.

Der SKN reiste mit einem klaren Aufwärtstrend und jeder Menge Selbstvertrauen nach Ortmann. Dort sollte sich ein gutes Spiel entwickeln. "Es war eines der besten, die ich bisher in der Landesliga gesehen habe"; zeigte sich Ortmanns Trainer Christoph Stifter zufrieden. Beide Teams probierten spielerische Lösungen zu finden, duellierten sich über weite Strecken auf Augenhöhe. "St. Pölten hat unglaublich viele gute Spieler in der Mannschaft", war Stifter vom Gegner angetan. Dennoch mussten die Fans lange Zeit auf den ersten Treffer warten.

Langer Ball führt zum Ziel

Unmittelbar nach der Pause sollte es aber soweit sein. "Leider haben wir bei einem langen Ball nicht gut aufgepasst." Zwar konnte noch kurz geklärt werden, in der Folge lief Mario Vucenovic aber alleine aufs Tor und behielt die Nerven - 1:0 für die Gäste, die in der Folge den Sack nicht zumachen konnten. Und so bis zum Ende hart kämpfen mussten. Einmal mehr machte sich die tolle Moral der Ortmann-Kicker bezahlt. In Minute sollte ein weiter Ball von Marco Meitz Johannes Panzenböck perfekt einsetzen, der zur MItte flankte. Dort nickte Julian Salamon zum 1:1-Endstand ein. "In Summe ein gerechtes Unentschieden", so Stifter, der damit in der Tabelle auf Rang sechs liegend weiterhin einen Punkt vor St. Pölten liegt.

