Krems zittert sich gegen Retz zum 4:3-Sieg

Zweimal in Folge hatte der SC Krems gegen den SC Retz daheim verloren. Freitag Abend nahm die Wagner-Elf Revanche, feierte einen 4:3-Erfolg. Philipp Koglbauer mit einem Doppelpack, Jannick Schibany und Manuel Hoppi sorgten für die Treffer der Heimischen, Manuel Maurer, Edin Planic und Matthias Gaberl trafen vor 300 Zuschauern für die Retzer.

Die Kremser erwischten einen guten Start, erspielten sich gleich zu Beginn einige gute Möglichkeiten. Die Retzer wirkten ein wenig unsortiert. So wie beim ersten Gegentor in Minute neun. Nachdem Retz im Abwehrzentrum zunächst keinen Zugriff fand, schloss Philipp Koglbauer von links aus spitzem Winkel zum 1:0 für Krems ab. Auch danach zeigte Krems einen souveränen Auftritt. Jan Schulmeister wurde genau bewacht, damit war die Retzer Offensive zunächst aus dem Spiel genommen. Simon Temper ließ in Mintue 26 noch einen riesen Sitzer aus, als er einen Abstauber aus zehn Metern übers Tor jagte. Sechs Minuten später war es aber soweit: Kurt Starkls Kopfball wurde zur perfekten Vorlage für Jannick Schibany, der per Kopf aus einem Meter Distanz zum 2:0 einnetzte.

Schwächephase vor der Pause

Doch plötzlich riss bei den Kremsern der Faden. Nach einem tollen Zuspiel von Matthias Gabler schloss Manuel Maurer nur 60 Sekunden nach dem 0:2 zum 1:2 ab. Vier Minuten später stand sogar der Ausgleich auf der Anzeigetafel. Nach einem Ledineg-Eckball köpfelte Edin Planic aus kurzer Distanz zum 2:2. Apropos Ledineg: Der musste wenig später verletzte runter. Nach der Pause erfing sich Krems, kam durch Manuel Hoppi rasch zur neuerlichen Führung. Für die vermeindliche Entscheidung sorgte Philipp Koglbauer nach etwas mehr als einer Stunde mit dem 4:2. Doch in der Schlussphase sollte es noch einmal spannend werden. Weil Matthias Gabler für Retz zum 3:4 traf. Krems wankte in der Schlussphase, fiel aber nicht, brachte das 4:3 über die Zeit und feierte so den neunten Saisonsieg. Den Rückstand von neun Punkten auf Scheiblingkirchen konnte man aber nicht reduzieren.

Die Besten:

Krems: Sebastian Starkl (Mittelfeld).

