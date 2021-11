Rohrbach schießt sich ins Mittelfeld

Details Sonntag, 14. November 2021 14:15

Mit großen Hoffnungen war Landesliga-Schlusslicht Mannersdorf ins Duell mit Rohrbach gegangen. Nach dem 0:0 gegen Schrems in der Vorwoche sollte nun der zweite Saisondreier folgen. Doch Rohrbach zeigte eine fokussierte Leistung, schoss Mannersdorf mit 5:0 vom Platz. Und schaffte so den Sprung ins Mittelfeld der Tabelle. Für Mannersdorf wird´s hingegen langsam ungemütlich.

Mannersdorf war sich der brikären Lage bewusst, legte in Rohrbach selbstbewusst los. "In den ersten fünf Minuten waren wir unorganisiert, da hätte das Spiel in die andere Richtung laufen können", analysierte Rohrbachs Trainer Gerald Schwingenschlögl. Mit Fortdauer der Partie bekamen die Hausherren das Spiel immer besser in den Griff. Es dauerte bis zur 29. Minute, ehe Michael Grossmann Rohrbach erlöste. "Er ist extrem wichtig derzeit", so Schwingeschlögl. Grossmann nutzte einen Chip von Yendi perfekt aus, traf ins lange Eck zum 1:0. "Zuerst hat es nach Abseits ausgesehen. Im Video hat man aber gesehen, dass alles in Ordnung war.

Rasche Entscheidung

Nur drei Minuten später erhöhte Mato Tadic auf 2:0. "Da habe ich mir schon gedacht, dass die Partie in unsere Richtung läuft. Aber auch beim 2:0 muss man immer aufpassen", so Schwingenschlögl, der in der Pause seine Truppe noch einmal einschwor. Die Machte nach dem Seitenwechsel rasch alles klar. Zunächst war es erneut Grossmann, der zum 3:0 traf, in Minute 56 erhöhte Luka Jokanovic mittels Freistoß auf 4:0. Nico Schiesser sorgte in Minute 64 für den 5:0-Schlusspunkt. "Wir hatten dann noch einige Chancen, haben es aber nicht konsequent genug weiter gespielt. Wenn man was negativ ankreiden kann, dann die letzten 20 Minuten. Das ist aber Jammern auf hohem Niveau."

Die Besten:

Rohrbach: Michael Grossmann (Stürmer), Florian Daxböck (Verteidiger).

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!