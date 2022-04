Lindner-Festspiele bei Kantersieg von Scheiblingkirchen

Details Freitag, 29. April 2022 23:16

Der unglaubliche Lauf des USV Scheiblingkirchen-Warth geht weiter und weiter. Der souveräne Spitzenreiter der 1. NÖ Landesliga feierte am Freitagabend in der 23. Runde im Heimspiel gegen Schlusslicht ASK Mannersdorf ein 6:1-Schützenfest. Für Scheiblingkirchen war es bereits der 20. Sieg im 21. Saisonspiel, lediglich ein Remis trübt die sonstige perfekte Ausbeute. Der Winterkönig eilt weiter in Riesenschritten Richtung Meistertitel und dem Aufstieg in die Regionalliga Ost.

Mit 61 Punkten liegt der Leader vor den letzten sieben Runden weiter elf Zähler vor dem Kremser SC. Der erste Verfolger kam am Freitagabend zu einem 1:0-Auswärtserfolg beim ASK Kottingbrunn und hält nun bei 50 Punkten. Angesichts des großen Vorsprungs zweifelt aber niemand mehr an der Meisterschaft für Scheiblingkirchen.

Im Duell Erster - Letzter war Mannersdorf in der 5. Minute mit der sensationellen Führung durch Karel Skacel allerdings ein echter Paukenschlag gelungen. Doch danach drehte "Scheibling" groß auf: Ein lupenreiner Hattrick von Matthias Lindner in der 23., 29. und 35. Minute stellte noch vor der Pause die Weichen Richtung eines Erfolgs des Favoriten. Ein vierter Lindner-Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt (42.).

Nach dem Wechsel sahen die 320 Fans das schnelle 4:1 durch Marco Untergrabner (50.) und das 5:1 erneut durch Lindner (54.). Der vierfache Torschütze und Mann des Tages durfte danach vorzeitig vom Platz und holte sich bei seiner Auswechslung den verdienten Jubel ab. An seiner Stelle kam Moritz Stangl neu ins Spiel (57.).

Trotz mehrerer Chancen für die Hausherren speziell durch Daniel Ressler gab es das 6:1 erst in der 86. Minute durch Christopher Hatzl. Gleichzeitig der Endstand beim beeindruckenden Kantersieg trotz des frühen 0:1-Rückstandes.

"Wir hätten gar keinen Muntermacher gebraucht"

Bei Scheiblingkirchen zeigte sich Co-Trainer Christoph Knaller sehr zufrieden: "Mannersdorf hat schon in der Vorwoche mit dem Sieg gegen die SKN Juniors gezeigt, dass sie einem Favoriten richtig weh tun können. Auch bei uns sind sie mit dem ersten Standard, wo sie sehr stark sind, mit 1:0 in Führung gegangen. Aber danach haben wir eine richtig gute Reaktion gezeigt. Wir waren griffig, spielerisch gut und haben den Gegner richtig eingeschnürt. Die Restverteidigung war auch so gut, dass wir gar keinen Muntermacher gebraucht hätten."

Der Ex-Torjäger freute sich im Gespräch mit Ligaportal nicht nur über den vierfachen Torschützen Matthias Lindner ("natürlich man of the match") sondern auch die schön herausgespielten Treffer: "Wir sind zweimal über links ideal durchgekommen. Seinen Hattrick hat Matthias dann nach einem Standard gemacht. Damit war der Zahn gezogen, aber wir haben auch nach der Pause noch sehr schöne Tore gemacht."

Ebenfalls herausstreichen wollte Knaller noch eine Talentprobe der jungen Garde: "Wir hatten vor dem Spiel noch zwei Ausfälle. Mit Paul Wustinger hatten wir aber einen Startelf-Debütanten, der seine Sache wirklich gut gemacht hat, und auch sonst kann unser toller Kader so etwas wegstecken. Sechs Spieler, die unter 22 Jahre sind, haben auch den Altersschnitt entsprechend nach unten gedrückt."

Die Besten:

Scheiblingkirchen: Matthias Lindner (Vierfacher Torschütze), Melvin Reichardt, Christian Ressler