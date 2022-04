SCU Ardagger feiert Auswärtserfolg beim SC Zwettl

Details Freitag, 29. April 2022 22:52

Der SCU Ardagger hat sich am Freitagabend in der 23. Runde der 1. NÖ Landesliga im Auswärtsspiel beim SC Zwettl mit 2:1 durchgesetzt. Die rund 200 Zuschauer in Zwettl/Edelhof bekamen durch Tore von Gabriel Spreitzer (20.) und Ferdinand Unterbuchschachner (26.) eine schnelle 2:0-Führung der Gäste zu sehen. Den Hausherren gelang durch Michael Herrsch (37.) zwar noch vor der Pause der Anschlusstreffer, nach dem Seitenwechsel sollten jedoch weitere Tore ausbleiben.

In der Tabelle liegt Ardagger nun mit 33 Zählern aus 21 Spielen weiter auf Rang vier, hat aber nur mehr einen Punkt Rückstand auf den SC Retz (der Dritte ist erst am Samstag daheim gegen Spatzern im Einsatz. Der SC Zwettl hingegen will im Frühjahr einfach nicht in Schwung kommen. Mit 20 Punkten aus 22 Spielen ist man weiterhin nur auf Platz 14 und damit an der vorletzten Stelle zu finden.

"Statt 3:0 steht es auf einmal nur mehr 2:1"

Co-Trainer Dominik Müllner von Ardagger meinte in seiner Analyse gegenüber Ligaportal: "Wir haben gut in das Spiel gefunden und haben uns dann auch mit den zwei Toren belohnt. Beim 1:0 ist die Vorarbeit von Thomas Steindl gekommen und Gabriel Spreitzer hat dessen Flanke im Zentrum verwertet. Das 2:0 hat Gabriel Spreitzer dann ideal vorbereitet und Ferdinand Unterbuchschachner hat sich den Ball mit der Brust runtergenommen und dann abgeschlossen. Wir hatten durch Thomas Steindl dann sogar noch einen 'Tausender' auf das 3:0, diesen Sitzer haben wir aber leider vergeben. Plötzlich heißt es dann nach einer abgefälschten Flanke auf einmal nur mehr 2:1."

"Nach der Pause war Zwettl dann feldüberlegen und hatte einen Stangenschuss, sonst haben wir aber hinten nicht viel zugelassen. Auch wir haben jedoch einmal nur die Stange getroffen und hatten auch sonst nach vorne unsere Möglichkeiten, haben diese aber meist leider nicht gut fertiggespielt. Im Endeffekt ein knapper, aber verdienter Sieg von uns", so Müllner nach dem Schlusspfiff.

Die Besten:

Ardagger: Gabriel Spreitzer (Torschütze und Vorbereiter), Florian Schleindlhuber (Abwehr)