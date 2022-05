Ambichl fixiert 15. Saisonsieg für Krems

Details Sonntag, 01. Mai 2022 12:39

Das Interesse hielt sich in Kottingbrunn in Grenzen: Lediglich 121 Zuschauer wollten das Duell gegen den Tabellenzweiten Krems mitverfolgen. Die Gäste sollten sich durch einen Treffer von Michael Ambichl mit 1:0 durchsetzen. Für die Wachauer gab es aber noch einen Grund zu Feiern. Denn der Verband stimmte zu, für den Fall eines möglichen Playoffs den Tabellenzweiten der Landesliga in den Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga zu schicken.

Schon vor Spielbeginn war die Stimmung bei den Kremsern gut. Kein Wunder: Der Verband beschloss, dass die Aufstockung der Regionalliga Ost auf 16 Vereine oberste Priorität hat, damit ein weitere Kandidat für die Liga gesucht wird. Der soll aus den Tabellenzweiten der Wiener Stadtliga, Burgenlandliga und NÖ Landesliga ermittelt werden. In welcher Form, steht noch nicht genau fest.

Starker Beginn der Gäste

Zurück zum Spiel in Kottingbrunn. "Der Rasen war nicht gerade in gutem Zustand. Das kommt unserem Spielstil natürlich nicht entgegen", so Krems-Trainer Björn Wagner, der in den ersten 45 MInuten aber einen dominanten Auftritt seiner Mannschaft sah. "Wir waren klar überlegen und haben sehr gut gespielt." Als Folge gab es in der 35. Minuten den verdienten Führungstreffer. Haris Ismailcebioglu setzte sich auf der linken Seite gut durch, kam beim Versuch, den Tormann zu überspielen aber etwas vom Tor ab. Seinen Stanglpass brachte Michael Ambichl aber mit etwas Mühe zum 1:0 über die Linie.

Ein Treffer mit Wirkung, denn Kottingbrunn kam nach der Pause immer besser ins Spiel. "Sie hatten zwar kaum Torchancen, vom Spiel her hätten sie sich aber einen Punkt verdient gehabt", gab Wagner fair zu. Dass es trotzdem beim Kremser Sieg, dem 15. Saisonsieg im 21. Spiel, blieb, lag vor allem an einer konzentrierten Abwehrarbeit. Wagner resümierte daher zufrieden. Vor allem deshalb, weil es kaum unangenehmere Aufgaben gibt, als in Kottingbrunn zu spielen. Dass sie der Abstand zu Scheiblingkirchen erneut nicht verkürzte, nimmt man in Krems mittlerweile achselzuckend zur Kenntnis.

Die Besten:

Krems: Michael Ambichl (Mittelfeld).