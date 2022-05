Scheiblingkirchen jubelt über Landesliga-Titel

Details Montag, 30. Mai 2022 13:20

Es ist vollbracht! Drei Runden vor Schluss darf der USV Scheiblingkirchen über den Titel in der Landesliga jubeln. Ein knapper 1:0-Sieg über Ardagger, den Tomislav Juric in der 91. Minute mit einem Fallrückzieher fixierte. Schon davor hatte Ardaggers Florian Schleindlhuber wegen einer Tätlichkeit Rot gesehen.

Das Restprogramm für Scheiblingkirchen mit den nächsten Duellen gegen Ardagger und Krems hatte es in sich. In dem Wissen war es umso wichtiger für die Hausherren, gleich gegen Ardagger den Sack mit einem Sieg zuzumachen, den nötigen Dreier für den vorzeitigen Titelgewinn zuzumachen. Das Spiel an sich wurde zur erwartet schwierigen Aufgabe. Weil Ardagger gewohnt aggressiv spielte, hinten stabil stand. "Ich war sehr zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft. Man hat dem Team überhaupt nicht die Nervosität angemerkt, sie sind stets fokussiert geblieben", so Scheiblingkirchens Trainer Thomas Husar. "Dass wir vor dem Tor nicht eiskalt sind, begleitet uns schon die gesamte Saison." Daher war es auch nicht verwunderlich, dass es trotz numerischer Überlegenheit - Schleindlhuber hatte eine harte rote Karte gesehen - bis in die Nachspielzeit torlos blieb. Doch Tomislav Juric erzielte mit einem Fallrückzieher doch noch den entscheidenden Siegtreffer. Der Jubel kannte danach keine Grenzen mehr.

Kader wird gehalten

"Das Spiel war ein Spiegel der gesamten Saison", freute sich Husar über den Erfolg. Denn drei Runden vor Schluss steht seine Mannschaft als Titelträger und Aufsteiger in die Ostliga fest. Dort wird der Kader großteils zusammen bleiben. Einzige Tomislav Juric hat seinen Abgang in die kroatische Heimat bereits bekannt gegeben. "Möglich ist es, dass der ein oder andere Spieler noch dazukommt. Die Identität des Klubs wird aber gleich bleiben." Glückwünsche aus Krems kamen nicht nur über Facebook unmittelbar nach Spielende an. "Philipp Koglbauer hat mir gleich persönlich gratuliert. Wir haben generell ein gutes Verhältnis mit den Kremsern. Sie haben eine sehr gute Saison gespielt, die Mannschaft hat eine gute Entwicklung genommen und das Trainerteam hat gute Arbeit geleistet", lobt Husar.