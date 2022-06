Kottingbrunn gelingt Sensationssieg bei Meister Scheiblingkirchen

Details Freitag, 10. Juni 2022 23:02

Dem ASK Kottingbrunn ist am Freitagabend zum Auftakt der 29. Runde der 1. NÖ Landesliga eine Sensation gelungen. Mit einem völlig überraschenden 2:0-Auswärtssieg bei Meister USV Scheiblingkirchen-Warth sorgten die Gäste für einen echten Paukenschlag. Bei Landesliga-Champion "Scheibling" ist hingegen nach dem fixierten Titelgewinn und dem bereits feststehenden Aufstieg in die Regionalliga Ost offensichtlich total die Luft raus. Nach der 0:3-Pleite beim Kremser SC gab es nun auch die erste Saison-Heimschlappe und damit die zweite Niederlage in Folge.

Ein völlig ungewohntes Gefühl in Scheiblingkirchen, wo man zuvor in 25 Landesliga-Spielen gleich 24 Siege gefeiert hatte. Nur ein einziges Remis hatte die sonst perfekte Bilanz getrübt. Doch nun gab es zum zweiten Mal in Serie das zuvor völlig unbekannte Gefühl, wie es ist, wenn man als Verlierer vom Platz geht. Noch dazu vor eigenem Publikum: Dort war der souveräne Spitzenreiter bisher völlig makellos geblieben.

Doch Treffer von Benjamin Knessl in der 57. Minute und von Mario Guttmann in der 59. Minute brachten Kottingbrunn auf die Erfolgsspur. Ein Doppelschlag, der die Hausherren schockte und von dem sie sich nicht mehr erholten.

Scheiblingkirchen hält nun weiter bei 73 Punkten aus 27 Spielen, doch der Landesliga-Meistertitel wurde ja bereits vor zwei Wochen fixiert. Kottingbrunn machte hingegen mit dem Auswärtssieg in der Tabelle Boden gut: Mit 34 Zählern aus 27 Partien gelang der Vorstoß auf Platz sieben.

"Ein Pauschallob an die ganze Mannschaft!"

Bei Kottingbrunn zeigte sich Trainer Mag. Andreas Haller nach dem tollen Erfolg im Gespräch mit Ligaportal natürlich sehr zufrieden: "Ich kann meiner Mannschaft nur gratulieren! Wir haben ähnlich gut gespielt, wie schon in den letzten Wochen auch und hatten eine sehr gute Spielkontrolle. Im Unterschied zu den vergangenen Runden hat dieses Mal bei uns aber die Chancenverwertung gestimmt und wir waren sehr effizient."

Der Doppelschlag nach der Pause entschied die Partie für die Gäste, die damit das Ende der stolzen Heimserie von Scheiblingkirchen besiegelten. Für Haller eine nette Begleiterscheinung: "Es geht nicht um Heimniederlage oder Auswärtssieg. Tatsache ist, dass wir gegen ein Team gewonnen haben, welches schon ein ganzes Jahr oder länger sehr stabil auftritt. So freut einem der Erfolg dann natürlich besonders."

Die Besten:

Kottingbrunn: Pauschallob an die ganze Mannschaft!