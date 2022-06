SC Zwettl bestätigt Aufwärtstrend bei den SKN St. Pölten Juniors

Details Freitag, 10. Juni 2022 22:09

Der SC Zwettl hat am Freitagabend zum Auftakt der 29. Runde der 1. NÖ Landesliga seinen zuletzt gezeigten Aufwärtstrend erneut unter Beweis gestellt. Die Waldviertler feierten bei den SKN St. Pölten Juniors einen überraschenden 1:0-Auswärtssieg und bestätigten damit ihre gute Form der vergangenen Spiele. Nach einem völlig verpatzten Start in die Frühjahrssaison sind die Zwettler also rechtzeitig zum Finish der Spielzeit 2021/22 wirklich gut in Form gekommen.

Ein Eigentor von Dominik Lovrinovic in der 86. Minute brachte vor rund 80 Zuschauern in Stattersdorf die Entscheidung für die Gäste aus Zwettl. Die Waldviertler rückten durch den Sieg in der Tabelle mit nunmehr 27 Punkten aus 27 Begegnungen auf Rang elf vor und machten damit vor den weiteren Spielen am Samstag vorerst zwei Plätze gut.

Die SKN St. Pölten Juniors halten hingegen nach der Heimniederlage weiter bei 39 Zählern aus 27 Partien und liegen damit weiter auf Rang fünf.

Zwettl-Coach Lamatsch: "Wir sind jetzt wieder besser drauf"

Zwettl-Coach Ing. Helmut Lamatsch schilderte das Spiel im Gespräch mit Ligaportal so: "Es war eine ausgeglichene Partie. Die Stärke der SKN Juniors kennt man ja, in der Offensive haben sie wirklich beeindruckende Qualitäten. Wir haben es aber geschafft, dass sie diesmal nicht so dominant sein konnten. Vor dem Tor waren wir sogar gefährlicher als sie, nur eine schlechte Chancenverwertung muss man bekritteln. Dazu haben wir einige wirklich gute Situationen nicht richtig fertig gespielt."

Unter dem Strich steht aber ein Sieg des SC Zwettl, der auch Lamatsch freut: "Vielleicht war es durch den abgefälschten Schuss bzw. das halbe Eigentor auch ein wenig glücklich. Aber im Fußball heißt es immer, dass sich Glück und Pech am Saisonende ausgleichen. Was man aber sicher sagen kann ist, dass wir jetzt wieder besser drauf sind. Wir haben auch personell einige Möglichkeiten mehr und können damit von der Bank auch entsprechend reagieren."

Die Besten:

Zwettl: Jonas Schaupp (zentrales Mittelfeld), Mohssin Schwarzinger (Flügel)