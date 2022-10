Heimsieg gegen St. Pölten Juniors: SG Ardagger/Viehdorf im Aufwärtstrend

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:31

1. Landesliga: Vor rund 200 Zuschauern trafen sich am Freitagabend die SG Ardagger/Viehdorf und der spusu SKN der St. Pölten Juniors. Der SG Ardagger/Viehdorf trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen die spusu SKN St. Pölten Juniors davon. Einen packenden Auftritt legte der Ardagger/Viehdorf dabei jedoch nicht hin.

In Halbzeit eins bekamen die Besucher keine Tore zu sehen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Die Heimischen erwischten den besseren Start in die zweite Halbzeit. Vor 200 Zuschauern markierte Alexander Weinstabl die Führung für Ardagger/Viehdorf (49.). Weinstabl bekam den Ball auf der linken Seite, nahe der Mittellinie. Ein Antritt und ein Abschluss aus gut 18 Metern ins kurze Eck brachte schließlich nicht nur die Führung, sondern auch den Sieg. Zweimal Gelb binnen zwei Minuten. Trotz der Gelb-Roten Karte für Martin Grubhofer (69., Foul) konnten die Gäste nicht mehr zurückschlagen. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen der Heimmannschaft und der St. Pölten Juniors aus.

Die SG Ardagger/Viehdorf steht auf Rang zwei

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SG Ardagger/Viehdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des Ardagger/Viehdorf ist die funktionierende Defensive, die erst sieben Gegentreffer hinnehmen musste. Mit dem Sieg knüpfte der SG Ardagger/Viehdorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Ardagger/Viehdorf sechs Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Sechs Spiele ist es her, dass der Ardagger/Viehdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Durch diese Niederlage fällt die SKN Juniors in der Tabelle auf Platz sieben zurück. In dieser Saison sammelte der Gast bisher vier Siege und kassierte vier Niederlagen.

Am nächsten Samstag reist Ardagger/Viehdorf zum ASV Ofenbinder Spratzern, zeitgleich empfängt die spusu SKN St. Pölten Juniors den SCU-GLD Kilb.

1. Landesliga: SG Ardagger/Viehdorf – spusu SKN St. Pölten Juniors, 1:0 (0:0)

49 Alexander Weinstabl 1:0