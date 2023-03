Mannersdorf verliert klar beim SC Retz

Details Sonntag, 19. März 2023 00:46

1. Landesliga: Der ASK Mannersdorf konnte dem SC Retz vor etwa 290 Zuschauern nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SC Retz wurde der Favoritenrolle gerecht. Der knappe 1:0-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit Mannersdorf Glücksgefühle beschert.

Die Anfangsphase gestaltete sich durchaus ausgeglichen. Die Gäste hatten gute Ansätze gezeigt, doch die Gastgeber kamen nach 23 Minuten zur ersten Chance, die der Mannersdorf-Keeper allerdings mit einem tollen Reflex zunichte machen konnte. Vier Minuten später musste der Schlussmann der Gäste erneut parieren. Maximilian Kaim trug sich in der 34. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte Retz mit 1:0 in Front. In Minute 37 klärte Marco Fuchs auf der Linie per Kopf. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Jan Schulmeister mit einem strammen Schuss ins lange Eck das 2:0 nach (40.). Mit der Führung für den SC Retz ging es in die Halbzeitpause. In Minute 62 rettete der Pfosten für Mannersdorf. Tobias Eggenfellner brachte den Gastgeber in ruhiges Fahrwasser, indem er aus kurzer Distanz das 3:0 erzielte (79.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Retz am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den ASK Mannersdorf.

Mannersdorf defensivschwächstes Team der Liga

Der SC Retz macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position acht. Der SC Retz verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Mannersdorf ist der SC Retz weiter im Aufwind.

Der ASK Mannersdorf bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Landesliga. Nach der klaren Pleite gegen den SC Retz steht Mannersdorf mit dem Rücken zur Wand. 7:41 – das Torverhältnis des ASK Mannersdorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die Gäste kassieren weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. In den letzten fünf Partien ließ Mannersdorf zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich drei.

Am nächsten Samstag reist der SC Retz zum SV Langenrohr, zeitgleich empfängt der ASK Mannersdorf den SC Zwettl.

1. Landesliga: SC Retz – ASK Mannersdorf, 3:0 (2:0)

79 Tobias Eggenfellner 3:0

40 Jan Schulmeister 2:0

34 Maximilian Kaim 1:0

