Rohrbach/St. Veit beendet Sieglosserie gegen Mannersdorf

Details Samstag, 01. April 2023 00:07

1. Landesliga: Für Mannersdorf gab es in der Partie gegen den Rohrbach/St. Veit, an deren Ende vor etwa 100 Besuchern eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Rohrbach/St. Veit erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel waren keine Treffer gefallen.

Die Heimischen begannen das Spiel mit viel Power. Schon nach sechs Minuten musste Mannersdorfs Schlussmann Thomas Dau rettend eingreifen. In Minute 26 reklamierten die Gäste Elfmeter, doch der Unparteiische sah es anders. Dominik Akrap traf vor 100 Besuchern per Kopf zum 1:0 (30.). Kurz vor der Pause kamen die Gäste zu einer Möglichkeit, die sie aber fahrlässig vergaben. Der ASK Mannersdorf glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte Referee Stevan Radenkovic beide Teams mit der knappen Führung für den SG Rohrbach/St. Veit in die Kabinen. In MInute 58 fanden die Mannersdorfer ihre bislang größte Chance vor, doch der Ball flog an Freund und Feind vorbe. Edin Bijeljinac schoss die Kugel zum 2:0 für den Rohrbach/St. Veit über die Linie (75.). In der Schlussminuten scheiterte Mannersdorfs Fatih Demir am Keeper der Heimischen. Mit dem Ende der Spielzeit strich Rohrbach/St. Veit gegen Mannersdorf die volle Ausbeute ein.

Mit Power und Aggressivität zu drei Punkten

Für den SG Rohrbach/St. Veit ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Sechs Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Nach fünf sieglosen Spielen ist der Rohrbach/St. Veit wieder in der Erfolgsspur.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der ASK Mannersdorf. Man kassierte bereits 45 Tore gegen sich. Trotz der Niederlage fielen die Gäste in der Tabelle nicht zurück und bleiben damit auf Platz 13. Mit nur sieben Treffern stellt Mannersdorf den harmlosesten Angriff der 1. Landesliga. Der ASK Mannersdorf musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Mannersdorf insgesamt auch nur vier Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der ASK Mannersdorf taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am kommenden Samstag trifft Rohrbach/St. Veit auf den SC Retz, Mannersdorf spielt tags zuvor gegen den ASK Kottingbrunn.

1. Landesliga: SG Rohrbach/St. Veit – ASK Mannersdorf, 2:0 (1:0)

75 Edin Bijeljinac 2:0

30 Dominik Akrap 1:0

