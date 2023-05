Kottingbrunn gewinnt das Topspiel gegen Ardagger/Viehdorf

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 00:01

1. Landesliga: Mit 0:3 verlor der Ardagger/Viehdorf am vergangenen Mittwoch vor über 90 Besuchern das Topspiel deutlich gegen Kottingbrunn. Auf dem Papier ging der ASK Kottingbrunn als Favorit ins Spiel gegen Ardagger/Viehdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel war dem SG Ardagger/Viehdorf in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

Beide Mannschaften agierten sehr zweikampfstark und nahmen absolut jeden Zweikampf an. Torchancen hatte es auch gegeben, jedoch ohne Erfolg. Die Hausherren hatten bei zwei Aluminiumtreffern großes Pech, aber auch Ardagger hatte schon zweimal am Torerfolg angeklopft. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Erst in der Schlussviertelstunde wurde das Spiel entschieden. Mit einem schnellen Hattrick (74./75./84.) zum 3:0 schockte Benjamin Mustafic den Ardagger/Viehdorf. Beim 1:0 landete ein Distanzschuss nach einem Aufsitzer im Tor. Beim 3:0 war Mustafic per Kopf erfolgreich. Letzten Endes holte Kottingbrunn gegen die Gäste drei Zähler.

Kottingbrunn nun erster Herausforderer des Tabellenführers

Der ASK Kottingbrunn beendet die Saison mit Platz zwei knapp hinter den Aufstiegsrängen und kann selbstbewusst auf das kommende Fußballjahr schauen. Dass die Offensive des Heimteams zu den besten der Liga gehört, zeigte man auch in diesem Spiel. Damit kommt Kottingbrunn auf insgesamt 37 Treffer. Im bisherigen Saisonverlauf holte der ASK Kottingbrunn 15 Siege und drei Remis und musste nur sechs Niederlagen hinnehmen. Gegen Kottingbrunn fanden die Gegner lange kein Mittel mehr. Ganze fünf Siege in Folge sammelte der ASK Kottingbrunn zum Saisonabschluss.

Ardagger/Viehdorf rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und steht damit auf dem dritten Tabellenplatz. Damit ist die SG Ardagger/Viehdorf noch immer im Titelkampf vertreten. Der Ardagger/Viehdorf weist mit 14 Siegen, sechs Unentschieden und vier Niederlagen eine stolze Bilanz vor. Ardagger/Viehdorf ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Schon am Samstag ist Kottingbrunn wieder gefordert, wenn der SV Haitzendorf zu Gast ist. Für den SG Ardagger/Viehdorf geht es schon am Sonntag beim ASK Mannersdorf weiter.

1. Landesliga: ASK Kottingbrunn – SG Ardagger/Viehdorf, 3:0 (0:0)

84 Benjamin Mustafic 3:0

75 Benjamin Mustafic 2:0

74 Benjamin Mustafic 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei