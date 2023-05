Langenrohr gewinnt hoch bei der SV Gloggnitz

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:01

1. Landesliga: Mit der SV Gloggnitz und dem SV Langenrohr trafen sich am Samstag vor rund 300 Besuchern zwei Topteams. Für die SV Gloggnitz schien Langenrohr aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Beim 2:2-Remis aus dem Hinspiel hatten beide Seiten nur die minimale Anzahl an Punkten für sich verbucht.

Schon nach neun Minuten hatte Gloggnitz die erste Chance in diesem Topspiel, doch der Ball landete nur an der Stange. Treffen sollten aber die Gäste. Adrien Dauce glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den SV Langenrohr (33./44.) und brachte sein Team mit 2:0 in Front. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Auch im zweiten Durchgang wirkten die Gastgeber zögerlich und vorsichtig. Fabio Rumpler erzielte vor 300 Zuschauern das 3:0 und ließ Gloggnitz-Keeper Christoph Hackl zum dritten Mal unglücklich aussehen. Eigentlich war Gloggnitz schon geschlagen, als Kevin Aue das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (63.). Die Heimischen konnten nichts entgegensetzen und mussten diese deutliche Niederlage akzeptieren. Letztlich fuhr Langenrohr einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Gloggnitz fällt zurück

Durch diese Niederlage fällt die SV Gloggnitz in der Tabelle auf Platz vier zurück. Mit beeindruckenden 50 Treffern stellt der Gastgeber den besten Angriff der 1. Landesliga, allerdings fand der SV Langenrohr diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Die gute Bilanz der SV Gloggnitz hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Gloggnitz bisher 13 Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen.

Die drei Punkte brachten für Langenrohr keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Elf Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Langenrohr, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für die SV Gloggnitz ist der SC Zwettl (Mittwoch, 20:00 Uhr). Langenrohr misst sich am selben Tag mit dem ASV EATON Schrems (19:30 Uhr).

1. Landesliga: SV Gloggnitz – SV Langenrohr, 0:4 (0:2)

63 Kevin Aue 0:4

57 Fabio Rumpler 0:3

44 Adrien Dauce 0:2

33 Adrien Dauce 0:1

