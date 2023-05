Später Treffer bringt Gloggnitz den Sieg beim SC Zwettl

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 00:05

1. Landesliga: Gloggnitz war am Ende vor 420 Zuschauern mit einem 2:1-Erfolg gegen Zwettl erfolgreich. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel hatten beide Mannschaften ohne Tore über die Bühne gebracht.

Die Hausherren waren in den ersten 13 Minuten mit zwei Freistößen durchaus gefährlich geworden. Im Anschluss entwickelte sich eine kampfbetonte Partie. In MInute 36 rettete der Pfosten die Null für die Gäste. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. 48 Minuten waren gespielt, als David Aigner vor 420 Zuschauern die Führung für den SC Zwettl besorgte. Auch danach waren die Heimischen näher am Treffer als die Gäste. Für das 1:1 der SV Gloggnitz zeichnete dann aber Stefan Ofner per Kopf verantwortlich (83.). Nur wenige Minuten später lag der Führungstreffer der SV Gloggnitz in der Luft. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als der Gast noch einen Treffer parat hatte (88.). Moritz Leo Kneissl ließ sich als goldener Torschütze feiern. In der letzten Spielminute musste der Gloggnitz-Keeper Noah Stöger noch einmal sein ganzes Können aufbieten, um die Führung festzuhalten. Mit Ablauf der Spielzeit schlug die SV Gloggnitz Zwettl 2:1.

Gloggnitz macht Titelkampf noch spannender

Nach dem Spitzenspiel der Runde kann der SC Zwettl die Sektkorken noch nicht knallen lassen und den Meistertitel der 1. Landesliga feiern. Der Spitzenreiter zeigte bislang eine solide Leistung und holte acht Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Gloggnitz rief bisher immer wieder gute Leistungen ab und belohnt sich mit dem vierten Tabellenplatz. Damit ist die SV Gloggnitz voll im Titelrennen dabei. Erfolgsgarant der SV Gloggnitz ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 52 Treffern den bisherigen Liga-Bestwert aufzeigt.

Die SV Gloggnitz weist mit 14 Siegen, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen eine stolze Bilanz vor. Im bisherigen Saisonverlauf holte Zwettl 15 Siege und vier Remis und musste nur sechs Niederlagen hinnehmen.

Das Heimteam ist am Freitag auf Stippvisite beim SV Waidhofen/Thaya. Das nächste Mal ist die SV Gloggnitz am 20.05.2023 gefordert, wenn man bei der SKN St. Pölten Juniors antritt.

1. Landesliga: SC Zwettl – SV Gloggnitz, 1:2 (0:0)

88 Moritz Leo Kneissl 1:2

83 Stefan Ofner 1:1

48 David Aigner 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei