Kilb schießt Mannersdorf ab

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:10

1. Landesliga: Kilb erteilte dem ASK Mannersdorf eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für den SCU-GLD Kilb. Auf dem Papier ging Kilb als Favorit ins Spiel gegen Mannersdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel beider Teams war 2:1 für den ASK Mannersdorf geendet.

250 Zuschauer sahen, wie Simon Staudinger in der achten Minute ins kurze Eck traf und das 1:0 für den SCU-GLD Kilb markierte. Bereits in der elften Minute erhöhte Maximilian Kerschner den Vorsprung des Gastgebers, nachdem er eine Flanke per Kopf und Aufsitzer im Tor unterbrachte. Nach 31 Minuten verstolperte Benjamin Spanel eine große Chance auf den Anschluss. Auch Milan Csicsvari konnte nach 39 Minuten den Ball alleine vor dem Keeper nicht im Netz unterbringen. Die Hintermannschaft von Mannersdorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 durch Philipp Plank schien die Partie bereits in der 48. Minute mit Kilb einen sicheren Sieger zu haben. Plank übernahm einen weiten Abschlag seines Torhüters, zog ab und traf ins lange Eck. Patrick Springer legte in der 64. Minute mit einem Distanzschuss aus gut 25 Metern zum 4:0 für den SCU-GLD Kilb nach. Durch ein Eigentor von Fatih Altindas verbesserte Kilb den Spielstand auf 5:0 für sich (89.). Letztlich hat der ASK Mannersdorf den Befreiungsschlag klar verpasst. Gegen den direkten Widersacher um den Klassenverbleib, den SCU-GLD Kilb, bekam man das Fell über die Ohren gezogen.

Kilb macht im Abstiegskampf die Big Points

Kilb bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, sechs Unentschieden und 13 Pleiten. Der SCU-GLD Kilb ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit 64 Toren fing sich Mannersdorf die meisten Gegentore in der 1. Landesliga ein. Der Gast verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und 17 Niederlagen. Der ASK Mannersdorf entschied kein einziges der letzten sieben Spiele für sich.

Die Defensivleistung von Mannersdorf lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Kilb offenbarte der ASK Mannersdorf eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Der SCU-GLD Kilb stellt sich am Mittwoch (19:30 Uhr) beim SG Rohrbach/St. Veit vor, zwei Tage später und zur selben Zeit empfängt Mannersdorf die SV Gloggnitz.

1. Landesliga: SCU-GLD Kilb – ASK Mannersdorf, 5:0 (2:0)

89 Eigentor durch Fatih Altindas 5:0

64 Patrick Springer 4:0

48 Philipp Plank 3:0

11 Maximilian Kerschner 2:0

8 Simon Staudinger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei