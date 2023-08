ASV Schrems feierte ungefährdeten Sieg

Details Samstag, 26. August 2023 14:22

ASV EATON Schrems bleibt weiter ungeschlagen. In der 4. Runde ließen sie auch der SG Ortmann/Oed-Waldegg keine Chance. Am Ende stand ein klares 2 : 0 als Ergebnis auf der Anzeigetafel, das nie gefährdet war. Highlights sind neben den erzielten Toren zwei rote Karten. Aber nicht mal diese können den Lauf der Schremser stoppen, die somit weiter ungeschlagen bleiben und sich im vorderen Bereich der Tabelle einzementieren.

Aufregender Beginn

Die Schremser Fußballfans würdigten den starken Meisterschaftsstart ihres Teams in die neue Saison. Freitag Abend fanden sich daher rund 300 Fans in der „ELK“-Arena ein. Man erwartete natürlich eine Prolongation der starken Leistungen in dieser Saison. Die Zuseher wurden nicht enttäuscht. Und wurden darüber hinaus sogar sehr schnell vom Heimteam mit ansehnlichem Fußball verwöhnt. Bereits in der 3. Minute gab es Aufregung in Form eines Elferalarms. Der Schremser Bio wurde gelegt. Der Verteidiger des gegnerischen Teams entschuldigte sich sogar für seine Aktion. Der Schiedsrichter bewertete die Sache aber anscheinend anders und pfiff trotzdem nicht. Sieht man im Fußball auch nicht oft. Bio war übrigens der Mann, der dem Spiel noch den Stempel aufdrücken sollte. In der 7. Minute kam er wieder an den Ball, hatte einen gefährlichen Abschluss, war aber letztlich doch nicht erfolgreich. Unter dem Strich konnte aber festgehalten werden, dass die Anfangsphase eindeutig den Gastgebern gehörte. In der 10. Minute war es dann aber soweit. Jurdik zog ungefähr in Höhe des Elfmeterpunkts ab. Gegen den halbhohen Schuss war der Gästekeeper chancenlos. Nach exakt einer Viertelstunde hatte dann plötzlich die Auswärtsmannschaft wie aus dem Nichts ihre riesige Ausgleichschance. Nach einer Unachtsamkeit in der Schremser Verteidigung kam Adigüzel an den Ball, überspielte sogar Goalie Ruso, schoss dann aber die Wuchtel aus doch etwas spitzem Winkel über das Tor. In der ersten Hälfte verteilte der Referee dann noch fleißig gelbe Karten, ehe es in die Pause ging.

Kartenspiele prägten die zweite Halbzeit

Nach Wiederanpfiff setzte das Heimteam sofort nach und traf unmittelbar nach Beginn der zweiten 45 Minuten zu einem mental guten Zeitpunkt zum 2 : 0. Jurdik war erneut erfolgreich, markierte seinen persönlichen Doppelpack und brachte Schrems endgültig auf die Siegerstraße. Dann stand in dieser Spielhälfte vor allem Schiedsrichter Reiss im Mittelpunkt. Er verteilte kräftig weitere gelbe Karten. Unter anderem erhielt zunächst auch der Schremser Bio eine wegen Kritik. Diese sollte sich noch rächen. In der 53. Minute nämlich ging Bio im Zuge eines Laufduells zu Boden. Er fiel leicht und der Referee wertete dies als Schwalbe. Bei den Schremsern sorgte dies natürlich nicht unbedingt für Jubel. Sie wussten, dass sie nun rund 40 Minuten in Unterzahl zu überstehen hatten. Eine halbe Stunde vor Ende gab es dann sogar noch einen weiteren Ausschluss auf Seiten des Heimteams. Ersatzspieler Matuscin erhielt wegen einer Tätlichkeit direkt Rot. Nach diesen Kartenspielen war es wenig verwunderlich, dass es dauerte, bis wieder so etwas wie ein Spielfluss zustande kam. Dies geschah dann zumindest wieder in der letzten Viertelstunde, wobei sich Schrems natürlich darauf fokussierte, den Sieg über die Runden zu bringen. Der dritte Treffer für die Gastgeber mochte somit nicht mehr gelingen, auch weil Fuger nur den Pfosten traf. Aber der Erfolg und die drei Punkte wurden zumindest eingetütet. Schrems bestätigt somit den starken Saisonbeginn und setzt sich in den oberen Tabellenregionen fest.

