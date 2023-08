Ehemaliger Bundesliga-Star führte Wr. Neustadt zum Sieg

Freitag Abend kam es zum Spitzenspiel in der NÖ 1. Landesliga zwischen dem SC Sparkasse Korneuburg und SC Fortuna Wiener Neustadt . Die Korneuburger wollten mit einer guten Leistung im Kollektiv die 3 Punkte einfahren. Lange Zeit sah es auch danach aus. Die Gastgeber führten bis zur 77. Minute, ehe dann in der letzten Viertelstunde doch die individuelle Klasse der Gäste den Ausschlag gab. Der ehemalige Austrianer Sax drehte das Spiel quasi im Alleingang zugunsten der Neustädter. Diese lachten somit nach dem Erfolg und vier Siegen in ebenso vielen Spielen von der Tabellenspitze.

Starke Leistung des Korneuburger Kollektivs

Das Topspiel der Runde lockte etwa 350 Zuschauer in die druckmittel.at-Arena. Aufgrund des guten Saisonstarts erwarteten sich die Heimfans durchaus, ein spannendes Match zu sehen und den Neustädtern eventuell sogar Punkte abknöpfen zu können. Die Erwartungen waren berechtigt, wie das Spiel von Anpfiff weg auch zeigte. Die Korneuburger konnten nicht nur gut mitspielen, sondern waren durchaus auch die aktivere und dominantere Mannschaft. Sie erspielten sich von Beginn an zahlreiche Chancen und waren vor allem auch immer wieder durch Weitschüsse gefährlich. Einer davon ging zunächst nur an die Latte. In der 19. Minute war es dann aber tatsächlich soweit und Grabovac erzielte mit einer Granate aus rund 20 Metern sogar das 1 : 0. Ein wahres Traumtor! Auf der Tribüne brach Jubel aus. Verständlich, wenn man weiß, wie wichtig es ist, heutzutage im Fußball das erste Tor in einem Match zu erzielen. Durch den Treffer mussten die Gäste zulegen. Aber auch die Korneuburger rannten weiter an. Da sie aber trotz weiterer Möglichkeiten nicht nachlegten, nur ein Stangenschuss schaute dabei raus, ging es mit der knappen Führung in die Kabinen. Wie sich später herausstellte, sollten sich die vergebenen Chancen noch rächen.

Ehemaliger Bundesligastar Sax drehte Spiel zugunsten von Wr. Neustadt

Auch aufgrund des Rückstands übernahmen die Gäste in der zweiten Hälfte immer mehr die Spielkontrolle. Korneuburg konnte zumindest zeitweise Entlastungsangriffe starten, war aber bei weitem nicht mehr so dominant wie in der ersten Halbzeit. Bis zur 77. Minute schaute für die Heimmannschaft ergebnistechnisch alles gut aus. Aber dann kam die Zeit und der große Auftritt des ehemaligen Bundesligaspielers Sax, der seine Schuhe unter anderem für die Admira und die Austria geschnürt hatte. Zuerst schloss er einen mustergültigen Konter nach einer sehenswerten Einleitung seiner Mitspieler perfekt ab. Sein Torhunger war aber noch nicht gestillt. Die Korneuburger Verteidigung half intensiv mit, dass dies doch noch geschah. Nach einem Missverständnis in der Hintermannschaft der Gastgeber sprintete Sax dem schlechten Rückpass nach, brachte den Ball unter Kontrolle, umkurvte den Torhüter und schob ihn cool ins leere Tor. Das Spiel war gedreht. Korneuburg versuchte zwar noch einmal alles, mehr als ein Stangentreffer schaute aber nicht mehr heraus. Neustadt entführte somit die 3 Punkte und konnte mit dem Wissen der eroberten Tabellenspitze gut gelaunt die Heimreise antreten.