Lauf von Aufsteiger St. Peter/Au brutal gestoppt

Details Sonntag, 27. August 2023 11:14

SC Retz empfing in der 4. Runde die bisherige Überraschung der Saison. UFC St. Peter/Au hatte bislang das Punktemaximum geholt und erst 2 Tore erhalten. Trotz des bisherigen schwachen Meisterschaftsauftakts mit nur einem geholten Punkt glaubten auf der anderen Seite die Retzer an sich, setzten die Vorgaben des Trainers um und fuhren auf eindrucksvolle Art und Weise den Sieg ein. Mit dem 3 : 0 haben sie sich von den hinteren Tabellenregionen abgesetzt und können sich nun wieder weiter nach vorne orientieren.

Retz legte Grundstein für Sieg in Hälfte 1

Bei schweißtreibenden Temperaturen Ende August, die mehr an den Hochsommer erinnern, haben trotzdem gemäß ÖFB exakt 371 Zuschauer Bock auf diese Nachmittagspartie gehabt. Und die Heimfans bereuten es auch nicht, statt dem Weg ins Freibad sich für den Besuch des Stadions entschieden zu haben. Das Spiel lief von Anfang an auf einen Sieg der Retzer hinaus. Bereits in der 16. Minute fiel das 1 : 0 für die Gastgeber. Mwatero leitete einen perfekten Angriff ein und schickte Schulmeister auf rechts in die Tiefe. Dieser bewies Gefühl und spielte eine butterweiche Flanke, die der gegnerische Goalie nicht erreichen konnte. Manuel Maurer musste im Prinzip nur mehr den Kopf hinhalten. Retz hatte nun die so wichtige Führung inne. Bis zur Pause passierte dann nicht mehr so viel. Aufgrund der brütenden Temperaturen versuchten die beiden Teams sicher auch, sich ihre Kräfte gut einzuteilen. St. Peter nahm vor der Pause auch noch 2 Wechsel vor, um dem Spiel eine Wende zu geben. Die Gastgeber verließen aber das Spielfeld nach 45 Minuten mit der knappen Führung.

Souveräne 2. Hälfte der Retzer

Nach Wiederanpfiff dauerte es lustigerweise erneut rund eine Viertelstunde zum nächsten Tor. Und es waren wieder die Gastgeber, die anschrieben. In der 62. Minute nutzten die Retzer einen der Konter, die sich bei so einem Spielstand zwangsläufig ergeben. Maurer bedankte sich bei seinem Mitspieler Schulmeister für die Vorlage beim ersten Tor und setzte ihn perfekt in Szene. Dieser umkurvte gekonnt Torhüter Staudinger und rollte den Ball am herannahenden Verteidiger vorbei ins leere Tor. Das war die Vorentscheidung. Der Sieger stand fest. Der Torhunger von Retz war aber noch nicht gestillt, vor allem der von Schulmeister. In der letzten Minute der offiziellen Spielzeit startete er durch und der Pass von Krammer kam tatsächlich ideal in den Lauf. Schulmeister ließ sich die Chance nicht nehmen und schloss mit einem trockenen Schuss ab. Mit Schlusspfiff stand somit der erste Dreier in dieser Saison für die Retzer fest. Weitere Siege sollen nun selbstverständlich folgen.

