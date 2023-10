Vier-Tore-Gala – Angerns Siegl schießt Dürnkrut/Jedenspeigen ab!

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:02

2. Klasse Marchfeld: Etwa 80 Zuschauer wollten sich das Topspiel der Runde nicht entgehen lassen. Der FC Angern setzte sich standesgemäß gegen den Dürnkrut/Jedenspeigen mit 5:2 durch. Pflichtgemäß strich der FC Marchfelder Bank Angern gegen Dürnkrut/Jedenspeigen drei Zähler ein.

Der FC Angern erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Robert Siegl traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Harun Akaslan (10.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Michael Scsepka in der 29. Minute zum 2:1. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Robert Siegl der Man of the Match

Nach der Pause hatten die Gastgeber ereut Grund zum Jubeln. In der 57. Minute war Scsepka mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Mit den Treffern zum 5:2 (64./85./91.) sicherte Siegl dem FC Marchfelder Bank Angern nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Zu allem Überfluss musste Tomas Knap vom SG Dürnkrut/Jedenspeigen mit Gelb-Rot vom Platz (67.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der FC Angern den Gastgeber 5:2.

Der Dürnkrut/Jedenspeigen hat auch nach der Pleite die fünfte Tabellenposition inne. Sechs Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Dürnkrut/Jedenspeigen momentan auf dem Konto.

Wer soll den FC Marchfelder Bank Angern noch stoppen? Der Tabellenprimus verbuchte gegen den SG Dürnkrut/Jedenspeigen die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Marchfeld weiter an. Die Offensivabteilung des FC Angern funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 45-mal zu. Der FC Angern weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Mit insgesamt 31 Zählern befindet sich der FC Marchfelder Bank Angern voll in der Spur. Die Formkurve des Dürnkrut/Jedenspeigen dagegen zeigt nach unten.

Dürnkrut/Jedenspeigen stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) beim SV Gänserndorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der FC Angern den SV Großschweinbarth.

2. Klasse Marchfeld: SG Dürnkrut/Jedenspeigen – FC Marchfelder Bank Angern, 2:5 (1:2)

91 Robert Siegl 2:5

85 Robert Siegl 2:4

64 Robert Siegl 2:3

57 Michael Scsepka 2:2

29 Michael Scsepka 1:2

10 Harun Akaslan 0:2

6 Robert Siegl 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.