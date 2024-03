SC Großengersdorf besiegt Ebenthal souverän mit 4:1

Spielberichte

Details Sonntag, 10. März 2024 10:45

2. Klasse Marchfeld: Der SV Ebenthal steckte gegen den SC Simsek Bau Großengersdorf vor 120 Zuschauern eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Der SC Großengersdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem die Gastgeber gegen Ebenthal mit einem knappen 5:4 triumphiert hatten.

Der SV Ebenthal geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Dogan Karasu das schnelle 1:0 für Großengersdorf erzielte. Andreas Ressl erhöhte für den SC Simsek Bau Großengersdorf auf 2:0 (36.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Maximilian Mazura einen weiteren Treffer für den SC Großengersdorf. Großengersdorf gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Zwei Tore in der Nachspielzeit

Kurz vor Schluss traf Vladimir Girman für Ebenthal (94.). Karasu setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für den SC Simsek Bau Großengersdorf kurz vor dem Abpfiff (98.). Schlussendlich verbuchte der SC Großengersdorf gegen den SV Ebenthal einen überzeugenden Heimerfolg.

Großengersdorf belegt momentan mit 25 Punkten den fünften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 30:30 ausgeglichen. Sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der SC Simsek Bau Großengersdorf momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der SC Großengersdorf konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Ebenthal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Großengersdorf – der SV Ebenthal bleibt weiter unten drin. In der Verteidigung von Ebenthal stimmt es ganz und gar nicht: 47 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv.

Der SC Simsek Bau Großengersdorf tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, beim SC Hohenruppersdorf an. Einen Tag später empfängt der SV Ebenthal den SC Marchfelder Bank Ollersdorf.

2. Klasse Marchfeld: SC Simsek Bau Großengersdorf – SV Ebenthal, 4:1 (3:0)

98 Dogan Karasu 4:1

94 Vladimir Girman 3:1

42 Maximilian Mazura 3:0

36 Andreas Ressl 2:0

8 Dogan Karasu 1:0

