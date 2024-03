Lehrstunde für Matzen gegen Gänserndorf

Spielberichte

Details Sonntag, 10. März 2024 10:52

2. Klasse Marchfeld: Etwa 70 Besucher kamen am Samstag nach Matzen um das Spiel des SC Matzen gegen den SV Gänserndorf zu beobachten. Der SC Matzen kam gegen den SV Gänserndorf mit 3:8 unter die Räder. Gänserndorf setzte sich standesgemäß gegen Matzen durch. Im Hinspiel hatte der SV Gänserndorf mit 3:0 die Oberhand behalten.

Den besseren Strat in die Partie erwischten die Gastgeber. Der SC Matzen schoss in der zwölften Minute das Tor zum 1:0. Bunabass Ceesay ließ sich als Torschütze feiern. In Minute 23 gelang Gänserndorf der Ausgleich durch einen Treffer von Oliver Anzböck. Marcel Jetishi trug sich in der 25. Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte auf 2:1. In der 30. Minute brachte Ajdin Mehic per Freistoß das Netz für den SV Gänserndorf zum Zappeln. In der 38. Minute bejubelte Matzen das 2:3 durch einen Freistoß von Stefan Zivkovic. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Jetishi seinen zweiten Treffer nachlegte (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Gänserndorf mit längerem Atem

Gänserndorf ließ den Vorsprung in der 54. Minute anwachsen. In der 57. Minute erzielte der SC Matzen das 3:5. Stefan Markovic (72.) und Jetishi (77.) schossen weitere Treffer für den SV Gänserndorf, während Mehic (88.) das 8:3 markierte. Die Gäste überrannten Matzen förmlich mit acht Toren und fahren so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

82 Gegentreffer hat der SC Matzen mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Marchfeld. Nach der klaren Pleite gegen Gänserndorf steht Matzen mit dem Rücken zur Wand. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SC Matzen alles andere als positiv. Die letzten Auftritte des Tabellenletzten waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Durch die drei Punkte gegen den Gastgeber verbesserte sich der SV Gänserndorf auf Platz vier. Gänserndorf verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim SV Gänserndorf. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Am Samstag muss Matzen beim SCU Obersdorf/P. ran, zeitgleich wird Gänserndorf vom ASKÖ Strasshof SV in Empfang genommen.

2. Klasse Marchfeld: SC Matzen – SV Gänserndorf, 3:8 (2:4)

88 Ajdin Mehic 3:8

77 Marcel Jetishi 3:7

72 Stefan Markovic 3:6

57 Bunabass Ceesay 3:5

54 Dominik Garic 2:5

44 Marcel Jetishi 2:4

38 Stefan Zivkovic 2:3

30 Ajdin Mehic 1:3

25 Marcel Jetishi 1:2

23 Oliver Anzboeck 1:1

12 Bunabass Ceesay 1:0

