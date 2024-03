Strasshof feiert gegen Gänserndorf späten Heimsieg

Spielberichte

Sonntag, 17. März 2024

2. Kasse Marchfeld: Etwa 160 Zuschauer wollten sich das Spiel der 17. Runde nicht entgehen lassen. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der ASKÖ Strasshof SV mit 2:1 gegen den SV Gänserndorf gewann. Luft nach oben hatte Strasshof dabei jedoch schon noch. Das Hinspiel war 2:1 für den Ligaprimus ausgegangen.

Der Gastgeber geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Ahmed Elbaz Youssef Elgazzar das schnelle 1:0 für Gänserndorf erzielte. Dominik Braun war es, der in der 22. Minute das Spielgerät im Tor des SV Gänserndorf unterbrachte und auf 1:1 stellte. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

In letzter Minute: Ibrahimi trifft zum Sieg!

Für den ASKÖ Strasshof SV endete das Spiel, bei dem sich fast alle mit einem Unentschieden als Endstand arrangiert hatten, doch noch mit einem Sieg, weil Nasuf Ibrahimi in der Nachspielzeit mit einem direkten Freistoß erfolgreich war. Am Schluss siegte Strasshof gegen Gänserndorf.

Wer soll den ASKÖ Strasshof SV noch stoppen? Strasshof verbuchte gegen den SV Gänserndorf die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Marchfeld weiter an. Mit nur 16 Gegentoren stellt der ASKÖ Strasshof SV die sicherste Abwehr der Liga. Strasshof bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der ASKÖ Strasshof SV 15 Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Mit vier Siegen in Folge ist Strasshof so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Durch diese Niederlage fällt Gänserndorf in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Nur einmal ging der SV Gänserndorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Der ASKÖ Strasshof SV stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim SC Matzen vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Gänserndorf den SC Obersiebenbrunn.

2. Klasse Marchfeld: ASKÖ Strasshof SV – SV Gänserndorf, 2:1 (1:1)

92 Nasuf Ibrahimi 2:1

22 Dominik Braun 1:1

9 Ahmed Elbaz Youssef Elgazzar 0:1

